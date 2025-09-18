Volley. Si è conclusa ieri l’avventura mondiale di Ikhbayri. Buon pari della Valsa Group contro Piacenza

Si è concluso ieri il Mondiale della Libia di Ahmed Ikhbayri, con la sconfitta più netta del torneo, il 3-0 patito dal Giappone di un ottimo Ishikawa (12 punti). Un’ultima occasione per mettersi in mostra per l’opposto della Valsa Group, autore di 11 punti nel suo match di conclusione della competizione iridata, ma con una percentuale d’attacco ben lontana dalle precedenti uscite con Canada e Turchia. Chi continua a macinare gioco e punti è Arthur Bento, 11 punti anche contro la modesta Repubblica Ceca, mentre una balbettante Italia ha perso 3-2 col Belgio con 6 punti per Anzani e 1 punto anche per Luca Porro utilizzato però pochissimo nonostante i tanti cambi di De Giorgi. Bene Giraudo con l’Argentina, che concluderà le sue fatiche del girone oggi contro la Francia di Ngapeth e Giani, mentre gli azzurri scenderanno in campo alle 15:30 nel decisivo match contro l’Ucraina: difficile che De Giorgi cambi la formazione iniziale, però all’Italia serve una scossa dal torpore espresso contro il Beglio. Il Brasile ha giocato all’alba contro la Serbia, ma già qualificato agli ottavi.

Test contro Piacenza. Intanto ieri pomeriggio buon test per la Valsa Group contro la Gas Sales Piacenza, giocato in trasferta al PalaBanca e terminato in un pareggio 2-2, con Modena che era riuscita anche a portarsi avanti 2-1. Alberto Giuliani è partito con Tizi-Oualou in regia, Buchegger opposto, Davyskiba e Massari alle ali, Mati e Tauletta al centro e Perry libero. Tra le prestazioni migliori quella proprio dell’opposto austriaco, che si è riscattato dopo le difficoltà contro Mantova con 16 punti frutto soprattutto di una eccellente prestazione in battuta (4 ace) mentre l’attacco va ancora a corrente molto alternata. Con lui 12 punti di Davyskiba, 10 di Massari ma anche di Pardo Mati, centrale ormai stabilmente in doppia cifra. Nel complesso per Modena un’ottima prestazione in battuta (11 ace a fronte di 15 errori) ma ancora tante difficoltà in attacco con 28 palloni diventati punto per gli avversari tra murate subite ed errori diretti. Ben 7 punti anche per Amir Tizi-Oualou, frutto di ben 6 attacchi punto, a dimostrazione della vocazione offensiva del palleggiatore francese. Prossimo appuntamento in un allenamento congiunto sempre contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza, sabato alle 16:30 ma questa volta al PalaPanini.

Foto: Tizi Oualou in regia

Alessandro Trebbi