Volley Sogno Colombiera . In finale serve l’impresa

Il Volley Colombiera chiamato stasera a cercare di ribaltare il pronostico, cercando un netto successo sul Sabazia Ecosavona nella sfida di ritorno della finale playoff di serie D femminile. Il match è in programma alla palestra di Ameglia stasera alle 21. A dirigere l’incontro saranno gli arbitri Forconi e Calsi. La sconfitta rimediata all’andata con il punteggio di 3-1 certamente ha complicato i piani delle spezzine che, però saranno motivate a prendersi la rivincita e a dimostrare di meritarsi la promozione. "Considerato il risultato dell’andata – afferma coach Andrea carli - dovremo fare una grande prestazione per poter ribaltare la situazione o provare a giocare il golden set. Sono sicuro che nella nostra palestra e davanti al nostro pubblico le ragazze faranno una grande gara". L’eventuale golden set a 15 punti si disputerà nel caso di perfetta parità di vittorie e set vinti al termine delle due sfide.

Intanto in Prima Divisione è tempo di festa in casa Elsel La Spezia. Lo stop del San Salvatore, uscito sconfitto dalla gara con il Volley Sestri Levante, sancisce ifatti la meritata promozione delle spezzine in serie D con due giornate d’anticipo: un traguardo meritato che arriva alla fine di un campionato sempre di alto livello, con un entusiasmante testa a testa proprio con il San Salvatore, sconfitto di recente nello scontro diretto.

Ilaria Gallione

Nella foto: la formazione del Colombiera di D femminile