VOLLEY. Stadium, quanti arrivi. Preso anche Spagnol

Mentre continua lo stillicidio dei comunicati di conferma dei giocatori già in gialloblù, la dirigenza della Stadium Mirandola si sta muovendo per ingaggiare nuovi giocatori, primo fra tutti l’opposto che dovrà prendere il posto di Daniele Albergati, che dopo due stagioni a Mirandola condite da 863 punti, si avvicina a casa: il nuovo braccio pesante sarà il 25enne Marco Spagnol, nelle ultime quattro stagioni in A3 tra Bologna, Savigliano, Modica, e l’anno scorso prima a Reggio Calabria, e poi di nuovo a Savigliano. Per lui 1.700 punti in A3, quindi in media come Albergati, e tanta voglia di emergere: alle sue spalle come seconda ’Zona 2’ arriva da Modena Volley Alessandro Storchi, insieme al centrale Riccardo Grue, entrambi classe 2006, mentre torna Giovanni Schincaglia da Ferrara. In B1 Femminile squadra fatta per la Zerosystem San Damaso che accoglie Asia Tassini e Margherita Vecchi da Rubiera, Giulia Magnani da Campagnola e Rebecca Corradini da San Martino in Rio: confermate Barbieri, Benelli, Caroli, Cattini, D’Angiolella, Tamburini, e Tesini.

r.c.