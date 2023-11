Volley SupeLega. Valsa Group, guai a sottovalutare Cisterna. Avversario imprevedibile grazie al mercato

Squadra e campo storicamente ostici, quelli di Cisterna, prossima avversaria su un cammino di Modena Volley irto di difficoltà non solo per la qualità degli avversari ma anche per le problematiche fisiche interne. I laziali vengono da 6 punti totalizzati nelle ultime 4 giornate, con l’ultimo match vinto 3-2 su Taranto grazie alle ottime prestazioni dell’opposto Theo Faure e del subentrato schiacciatore Pavle Peric, oltre che alla costanza di Nedeljkovic (foto) al centro. Nomi semi-sconosciuti per la SuperLega, ma che come ogni anno Cisterna è andata a pescare in un mercato fatto all’ultimo ma con qualità. "Sono felice per la vittoria – il commento di coach Falasca al termine del vittorioso tie-break sulla Gioiella Prisma – ma sono molto scontento per come abbiamo iniziato la partita, una sfida che abbiamo realmente rischiato di perdere male. Dobbiamo lavorare molto e in questa partita abbiamo usato due giocatori che non sono partiti dall’inizio: uno ci ha aiutato con l’esperienza e l’altro con il volume dell’attacco". Il riferimento è al veterano, il centrale Andrea Rossi, e appunto a Peric, martello che sta diventando una delle più belle sorprese del campionato, anche se da temere ci sono soprattutto l’opposto francese Theo Faure, salito a 123 punti in sei partite, davanti a tutti nella classifica dei migliori realizzatori del campionato precedendo Michieletto (Trento, 115 punti), Bucchegger (105, Catania) e Rychlicki (105, Trento), e il centrale Nedeljkovic, leader di una classifica di SuperLega, quella dei muri punti con 21 segnature, 5 soltanto nell’ultima partita. Ci sarà allora bisogno della miglior Modena per strappare il successo in terra pontina".

Alessandro Trebbi