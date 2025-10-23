Volley SuperLega, il centrale della Valsa Group verso la gara contro Monza. Pardo Mati: "Un inizio comunque promettente»

La percentuale d’attacco individuale rimane di altissimo livello, antipasto di una stagione che potrebbe essere il trampolino di lancio definitivo, la prestazione di squadra da amaro in bocca per un vantaggio che non si è poi concretizzato nella vittoria. Pardo Mati (foto) ha iniziato la sua seconda stagione con la maglia della Valsa Group coi galloni da titolare, e nell’analisi di quanto successo lunedì a Milano vuole vedere il buono: "Il nostro atteggiamento aggressivo – racconta – e poi il fatto che queste sconfitte servono per crescere".

Mati, partiamo da lunedì: un inizio che vi ha deluso? "Sicuramente l’inizio non è dei migliori, ma secondo me è promettente se guardiamo ai primi due set. Possiamo essere contenti del morale e dell’entusiasmo con cui abbiamo approcciato la gara. Dal terzo set abbiamo calato l’asticella della concentrazione".

Una sconfitta che brucia, alla fine? "Da queste sconfitte si impara, sono tappe obbligatorie per migliorare e per avere insegnamenti da cui spremere il massimo. Si cresce solo così".

Infatti voi siete una delle squadre più giovani della SuperLega: vantaggio o svantaggio? "La questione dell’età può essere un’arma a doppio taglio: forse abbiamo un po’ più di aggressività e sfrontatezza rispetto ad altre squadre nel momento in cui entriamo in campo, dall’altra parte ci manca il pezzo di esperienza e soprattutto di cinismo che sono fondamentali nei momenti più importanti".

Domenica avrete l’appoggio del palasport di casa, però… "L’appoggio del PalaPanini sarà fondamentale domenica".

Che avversaria sarà la Vero Volley Monza? "Monza partirà col coltello tra i denti, perché tutte le squadre vogliono prendere punti se si può. I palleggiatori ancora non hanno intese perfette con gli attaccanti e vogliamo prendere punti tutti, consapevoli di questi meccanismi ancora perfettibili. All’inizio le ‘corazzate’ non ci sono. Dovremo partire come a Milano, senza sottovalutare l’avversaria".

E senza basarvi sulla stagione passata? "Monza lo scorso anno ha fatto una stagione sotto le aspettative, ma non possiamo basarci su questo".

Personalmente, che anno la attende? "Mi aspetto una stagione di crescita su molti aspetti, per quanto mi riguarda. Obiettivi? Voglio migliorare tutto nel mio gioco, ma i miei sono soprattutto obiettivi di squadra, devo dare il massimo per far sì che la formazione possa avere da me il miglior contributo possibile per arrivare ai risultati".

Alessandro Trebbi