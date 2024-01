Volley superlega. Modena-Sir, superattacchi a confronto. E i giocatori bianconeri vanno a scuola

PERUGIA – Quella di sabato prossimo sarà la terza sfida stagionale con Modena, l’anticipo della Superlega maschile sarà trasmesso in diretta da Rai Sport visto che il duello con la Sir Susa Vim Perugia costituisce sempre un bello spettacolo. I primi due scontri sono stati senza storia (campionato e coppa Italia), con i block-devils che hanno fatto la voce grossa tra le loro mura. Adesso, se non altro, la difficoltà di giocare nel sempre infuocato Pala-Panini potrebbe costituire una difficoltà in più. Va anche detto che gli emiliani sono riusciti ad interrompere la sequenza negativa di quattro sconfitte andando ad espugnare Monza ed ora si presentano col morale un po’ più alto. Si tratta a tutti gli effetti di una classica della massima categoria, con quarantasette precedenti di cui fanno parte anche diverse finali. Una partita che si giocherà molto in battuta (essendo di fronte le prime due del campionato per numero di ace, 95 per Perugia e 92 per Modena) ed in attacco (in campo il primo ed il quinto attacco per efficacia con Perugia al 54,9% e Modena al 50,7%). Ieri, nel frattempo, Gregor Ropret e Flavio Resende Gualberto sono stati i protagonisti nel polo ’Bonghi’ di Assisi di una nuova tappa del progetto ‘La Sir a scuola’ che vede gli atleti in giro per gli istituti scolastici del comprensorio, promosso dalla società bianconera con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Perugia ed in collaborazione con l’Ufficio scolastico nella figura del professor Lorenzo Bertinelli.

Alberto Aglietti