Volley superlega play off. Sir con la testa già a Verona: "Dobbiamo migliorare per conquistare la serie»

PERUGIA – L’esordio nei play-off è stato vincente, anche se la Sir Susa Vim Perugia ha mostrato qualche carenza. La scelta dei titolari ha sorpresoi, con Leòn schierato dall’inizio, ma poi sostituito dopo pochissimi punti. Il tecnico Angelo Lorenzetti ha commentato così: "Uno a zero, ma bisogna vincerne tre di partite. La regola di solito nei play-off è il tie-break e quindi prepariamoci a lottare. Noi siamo motivati. Sappiamo che dall’altra parte della rete abbiamo una squadra che sbaglia poco ed è molto fisica, quindi dobbiamo fare tutto noi e ci vuole molta continuità. Ci saranno dei momenti in cui andremo sotto in questa serie, dobbiamo viverli e con le unghie e con i denti dobbiamo conquistare le vittorie. Dobbiamo continuare così e magari migliorare perché loro hanno dei margini rispetto a questa partita. Quando si dice che i play-off sono un nuovo campionato è vero". Si può ben dire che i block-devils abbiano mostrato i muscoli, ma ora sotto con la trasferta. Questo il commento del centrale Roberto Russo (foto): "Adesso l’importante è vincere, siamo partiti un po’ al rallentatore, ma ci siamo ripresi, adesso prepariamo la gara di Verona. Il livello della Superlega è questo, non c’è mai una squadra che puoi sottovalutare. Ci dobbiamo focalizzare sul nostro livello di gioco, quando spingiamo è difficile per tutti, dobbiamo mettere più in pratica questo aspetto. domenica sarà ancora più difficile, sappiamo che da loro il pubblico spinge tanto, però il campo è sempre quello".

Alberto Aglietti