Volley Superlega. Sir, c’è già Modena dietro la porta dei play-off. Plotnytskyi prepara il braccio: "Il livello si alza»

di Alberto Aglietti

Archiviata la prima parte di stagione regolare, si passa agli scontri ad eliminazione diretta, nei play-off scudetto tutte le avversarie saranno affrontate nelle serie che si giocano al meglio delle cinque partite. Nei quarti di finale la Sir Susa Vim Perugia avrà davanti a sé Modena, sconfitta già tre volte in questa annata agonistica (due volte in campionato ed una nei quarti di coppa Italia). In vista del match lo schiacciatore ucraino Oleh Plotnytskyi (nella foto) ha detto: "Tutto sommato è andata bene a Piacenza, come dico sempre siamo rimasti uniti sino alla fine, anche dopo aver ceduto quel terzo parziale. Credo che abbiamo imparato che adesso, quando inizia il play-off, se anche vinci due a zero con una certa sicurezza, non ti regala niente nessuno, siamo stati avanti di 4-5 punti ma loro hanno continuato a giocare. Adesso tutti giocano così, dobbiamo migliorare un po’ questo aspetto ma sappiamo che nei play-off il livello si alza ulteriormente. Il nostro gioco si è leggermente modificato, Giannelli è uno dei migliori, non è che devo fare molto, devo preparare il braccio e basta".

Questo il pensiero dell’allenatore Angelo Lorenzetti: "I ragazzi hanno fatto quello che dovevano fare. Non siamo andati in trasferta con l’idea di chiudere al primo posto perché dovevamo portare rispetto a Piacenza che è una bella squadra, pensare di vincere tre a zero non è facile. Ora iniziano i play-off e sarà tutto un altro campionato, è sempre pallavolo e come dicevo l’anno scorso i play-off sono diversi perché giochi sempre con la stessa squadra e quindi entrambe possono crescere e adattarsi. Il mio punto di vista è che nelle sfide bisogna stare attenti molto con le parole dopo le partite, bisogna usare le parole che servono per la partita dopo".