Volley superlega. Sir, il ’cacciatore di trofei’ Colaci prolunga un altro anno

PERUGIA – Da quando è arrivato a Perugia la squadra ha cominciato a vincere i trofei, oggi la Sir Susa Vim Perugia lo consacra tra gli atleti top di sempre. Resta ancora un anno il veterano della squadra bianconera, l’atleta più anziano e anche il più longevo con la maglia perugina. La prossima sarà l’ottava stagione del trentanovenne libero pugliese Massimo Colaci, che dunque eguaglia l’indimenticato Atanasijevic, dal 2017 difende la seconda linea umbra: "Sono felice di proseguire con questa società, con questo ambiente e con questi tifosi. Cerco di godermi il momento, l’ho sempre fatto ed a maggior ragione adesso. Mi ritengo molto fortunato a fare quello che faccio ed a farlo in una società importante. Essere l’unico giocatore ad aver vinto tutti i trofei di questo club è motivo di grande orgoglio anche se naturalmente auguro a Perugia di continuare a vincere anche quando non ci sarò più io in campo. Devo dire che dal primo giorno in cui sono arrivato il pensiero di essere il primo a vincere con questo club è stato un qualcosa che mi ha sempre stimolato molto. Siamo riusciti ogni anno a portare a casa qualcosa. Possiamo fare ancora tanto e certamente proveremo a aggiungere altri trofei da mettere in bacheca. Finora è stata una stagione ricca di soddisfazioni perché tre trofei li abbiamo conquistati. Sappiamo che scudetto e Champions league sono il massimo, ma la Coppa Italia, la Ssupercoppa italiana ed il Mondiale per club sono belle affermazioni".

Alberto Aglietti