Volley Superlega, Valsa Group. Stankovic: "A Piacenza per crescere»

È un momento in cui ci vuole esperienza, la stessa che ha contribuito a girare il match con Catania, nato male e finito in bellezza, con la qualificazione matematica ai playoff. Ecco che Dragan Stankovic (in foto), in panchina per lasciar spazio ad Anton Brehme, è tornato utile, quasi indispensabile per raggiungere l’obiettivo ottavo posto e per instillare una dose di autorevolezza e serenità nelle vene gialloblù. Domenica la Valsa Group sarà di scena a Piacenza per l’ultima di regular season, con la testa già a Trento, ma la consapevolezza che "ogni occasione è utile per migliorare", parole dello stesso centrale serbo.

Stankovic, con che spirito affronterete l’ultima trasferta di campionato?

"Non andiamo a Piacenza solo per giocare la partita, giusto perché dobbiamo. Ogni momento, ogni allenamento, ogni partita è fondamentale per crescere, per cercare di alzare il nostro livello di gioco. Già sappiamo che l’accoppiamento dei play off per noi è contro Trento, è complicatissimo, una squadra costante, che sbaglia poco, intelligente in attacco: per questo dovremo essere al massimo per affrontarli". Piacenza è il test giusto? "Un’avversaria molto forte, che in campionato ha saputo ritagliarsi il suo spazio così come in Champions e che può farci capire qual è il nostro vero livello in questo momento, quindi andremo lì per fare il nostro meglio". Quale può essere il vostro meglio?

"La stagione è stata difficile, più i bassi che gli alti sicuramente, ma siamo riusciti a entrare nei playoff. Un traguardo ‘strano’ per Modena, abituata a stare in alto e noi avevamo la squadra per centrare l’obiettivo molto prima della penultima di campionato. Abbiamo fatto vedere che possiamo raggiungere certe altezze di prestazione, il focus è sul tenere la concentrazione alta per tutto l’arco di un set: un minuto o due di black out contro Piacenza o Trento possono costarti la partita".

C’è il rischio di pensare troppo presto alla prossima stagione?

"Tutti quanti pensiamo alla giornata, non troppo in avanti. Siamo realisti, sappiamo che i nostri avversari sono forti. Ma siamo vivi, giochiamo e cerchiamo di goderci ogni momento, vedendo dove queste emozioni ci porteranno".

Dopo alcune settimane con Giuliani, cosa è cambiato in palestra?

"Io ho già fatto quattro anni assieme a Giuliani alla Lube, conosco il suo modo di lavorare. Cosa ha portato in questi giorni? Più intensità negli allenamenti, lavoro su aspetti indivuduali come difesa o muro durante la settimana, cercando di leggere certi momenti delle partite o certi aspetti singoli. Credo si sia visto un miglioramento".

A proposito di coach Giuliani: non sarà lui il ct dell’Iran. La federazione del paese asiatico ha ufficializzato Mauricio Motta Paes.

Alessandro Trebbi