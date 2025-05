Volley Team Bologna conquista la promozione in A2 battendo Fasano

PODIO FASANO

1

FCREDIL BOLOGNA

3

(25-18, 21-25, 24-26, 18-25)

PANTALEO PODIO FASANO: Vinciguerra 6, Botarelli 22, Martilotti 7, Campana 14, Mearini 3, Negro 3, Vittorio (L); Di Coste, Maiorano 1, De Dominicis. Non entrate: Soleti, Albano. All. Totero.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Saccani 2, Tellaroli 16, Frangipane 9, Taiani 6, Pulliero 14, Neriotti 5, Laporta (L1); Cavicchi, De Paoli 3, Malossi 1, Bongiovanni 4, Melega (L2), Fucka 3. All. Ghiselli.

Arbitri: De Orchi e Burrascano.

FASANO (Brindisi)

"Ce la meritiamo", aveva detto alla vigilia coach Fabio Ghiselli. Con una precisazione: "Dobbiamo andare a prendercela". Missione compiuta: a Fasano, la Fcredil completa l’opera e va a prendersi un meritatissimo ritorno nel campionato di A2 femminile di volley.

E’ festa grande, con tanti di una cinquantina di tifosi al seguito della Vtb in Puglia, un dato che racconta comunque come negli ultimi anni, tra B1 e A2, il Volley Team abbia seminato passione per la pallavolo in una città che vive principalmente di calcio e basket.

Promozione meritatissima, anche perché arriva la terza vittoria in altrettante sfide, tra Coppa Italia e playoff, con Fasano: sul campo sul quale Laporta e compagne avevano trionfato in Coppa Italia, staccano pure il pass promozione, in rimonta: servivano due set, dopo la vittoria per 3-0 dell’andata, per garantirsi il salto di categoria: la Vtb perde il primo set 25-18, patendo ambiente e carica agonistica dell’avversaria, per poi portare il match della propria parte: 8 ace contro 3, 42 per cento di positività in ricezione contro il 23 e possibilità quindi di fare il proprio gioco: variazioni tra attacchi laterali e a centro rete, tra prima e seconda linea.

E poi tanto carattere, lucidità, coraggio e capacità di fronteggiare un campo caldo. Bologna perde il primo set, vince il secondo 21-25 e nel terzo si impone 24-26, con i turni in battuta, con Tellaroli e Pulliero a mettere a terra palloni pesante, Laporta a garantire un clamoroso 71 per cento di positività in ricezione, seguita da Taiani con il 65 e Frangipane con il 46. Succede così che sull’1-1 Bologna corra punto a punto nel terzo e avanti 24-25, arriva l’errore di Campana che dimostra come le padrone di casa tremino, Bologna no. E’ promozione. Il Volley Team Bologna si ripete: come due anni, dopo la Coppa Italia di B1, arriva la promozione in A2. L’impresa è compiuta.

Ora tocca alla società completare l’opera.

Perché il Comune è in ritardo sulla consegna del palazzetto dell’Arcoveggio e cerca casa: si tratta con Budrio e Castenaso per garantirsi un campo omologabile e per non rischiare di dover rinunciare a una serie A2 conquistata con merito.