Volley Team Bologna rinuncia alla serie A2, parteciperà al campionato B1

La serie A2 conquistata sul campo sfuma. Il Volley Team Bologna ha comunicato che rinuncerà al titolo: "La società Volley Team Bologna comunica, con dispiacere, ma profonda consapevolezza, la decisione di rinunciare all’iscrizione al campionato di serie A2, in favore della partecipazione a quello di B1". Il tutto grazie allo scambio del titolo di Castel Maggiore di B2 con uno di B1, mentre la Federazione dovrebbe assegnarne uno di B2 per la seconda squadra. La decisione è arrivata in seguito a un Consiglio che si è tenuto martedì.

Non ha trovato un campo alle condizioni ritenute adeguate per la categoria. PalaDozza troppo costoso, Roberto Sabbioni si era rivolto a Castenaso, Budrio e San Lazzaro per la disponibilità dei palazzetti, ma avrebbe voluto la garanzia di almeno due allenamenti a settimana, oltre allo spazio per le gare casalinghe: niente da fare, al massimo si poteva arrivare a un allenamento e alla partita. E allora, addio serie A2, aspettando che il Comune completi il palazzetto dell’Arcoveggio che non sarà pronto prima dell’annata 2026-27.

Andato a vuoto anche l’ultimo tentativo di trovare una cordata di sponsor legata al mondo Unipol, per garantirsi il PalaDozza. Già comunicata la decisione a giocatrici. Il diesse Generali cercherà di capire se della squadra dell’ultima stagione ci siano atlete disposte a riprovarci. Hanno richieste dalla A2 il libero e capitana Laporta, l’opposta Tellaroli e la centrale Pulliero. Da valutare le posizioni della regista Saccani, delle centrali Neriotti e Fucka e delle schiacciatrici Taiani e Frangipane. Avrà poco tempo e molto lavoro da fare la Vtb. "L’appuntamento è solo rinviato", assicura Sabbioni, intenzionato a riprovarci dopo la ghiotta occasione persa.

Marcello Giordano