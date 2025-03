Volley. Timenet in trasferta contro la terza. Montesport, arriva Ripalta Cremona

Stasera, nel campionato di Serie B1, la Montesport riceve alle 21 al PalAlessandro di Baccaiano la Ripalta Cremona. Le biancoblù sono none in classifica a 21 punti contro i 33 delle ospiti che sono al quarto posto. Le ragazze di Barboni e Benini sono decise a conquistare punti per riassestare la classifica e per vendicare l’immeritata sconfitta dell’andata per 3-2. Arbitreranno De Martini e Farnesi.

In serie B2 I’Giglio Castelfiorentino sarà alle 18 alla Palestra Enriquez contro l’Albenga. Le ragazze di Buoncristiani sono reduci da una sconfitta e quindi vogliono approfittare dei due turni casalinghi per risalire la classifica. Attualmente le castellane sono dodicesime con 17 punti contro i 28 delle liguri; arbitreranno Biniaszewski e Gennari.

In serie C la capolista Timenet Empoli è in trasferta a Signa dove oggi alle 18 incontrerà la terza in classifica, il Volley Club Le Signe. 50 i punti delle giallonere, contro i 42 delle avversarie: sarà una partita difficile per entrambe ma le empolesi partono decise a fare risultato; arbitrerà Rafaniello. Il Montelupo Città della Ceramica, ultimo in classifica, ha una trasferta proibitiva alle 18 a Firenze alla palestra dei Salesiani dove troverà ad attenderla la Sales attualmente quinta con 39 punti; arbitrerà Chiti. Certaldo è in trasferta oggi pomeriggio alle 17.30 a Castelnuovo Berardenga alla palestra di Via Turati dove cercherà di risollevarsi dalla penultima posizione in classifica, anche se sarà difficile vista la differenza di 12 punti in classifica; arbitrerà Tonini. La Pallavolo Fucecchio sarà in trasferta domani pomeriggio alle 18.30 al PalaMattioli di via Caboto a Firenze. Le bianconere incontreranno l’Olimpia Poliri che è attualmente settima con 30 punti contro i 40 delle fucecchiesi. Il momento delle bianconere è delicato per l’assenza di alcuni elementi importanti della squadra.

In campo maschile stasera alle 21 il Jolly Volley Fucecchio sarà in trasferta a Castelnuovo Berardenga, alla palestra di Via Turati, dove incontrerà la Emma Villas La Bulletta per la seconda giornata del pool salvezza. I bianconeri sono quarti in classifica con 20 punti contro gli 8 dei locali che sono al nono posto e cercheranno di proseguire il cammino iniziato bene alla prima giornata; arbitreranno Nuzzo e Brachi.