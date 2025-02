Volley. Timenet-Montelupo: aria di derby. Pallavolo Fucecchio in trasferta

Per la serie B1 oggi pomeriggio, alle 18.00, al PalAlessandro di Baccaiano, la Montesport ospita la Pallavolo S.Giorgio Piacentino. Le biancoblù sono ottave in classifica con 21 punti, mentre le avversarie sono undicesime con 15 punti. Le due squadre cercheranno di fare punti ma le ragazze di Barboni e Benini vorranno continuare il buon periodo che stanno attraversando anche grazie al sostegno del pubblico. Arbitreranno Falzi e Giacomi.

In serie B2 I’ Giglio di Castelfiorentino alle 18.00 sarà alla Palestra Enriquez di viale Duca d’Aosta dove avrà un impegno molto difficile: ospiterà la terza della classifica, la Florenzo SRL che con i suoi 37 punti punta ai play-off. L’impegno è difficile, ma le ragazze di Buoncristiani ultimamente hanno dato segni importanti di miglioramento e quindi scenderanno sul parquet decise a conquistare punti. La partita si potrà vedere in diretta streaming. Arbitreranno Salvati e Massone.

In serie C la capolista Timenet Empoli è impegnata nel derby con la Montelupo Città della Ceramica al PalaBitossi di Montelupo Fiorentino alle 18,00. Il pronostico è chiaramente per le giallonere che dovrebbero conquistare l’intera posta contro il fanalino di coda, ma il derby è sempre una partita particolare. Arbitrerà Tonini. Domani pomeriggio, domenica, alle 17.30, la Pallavolo Fucecchio sarà in trasferta a Firenze alla Palestra dei Salesiani di via Andrea del Sarto, contro la Sales Volley Firenze. Le bianconere sono seconde con 40 punti mentre le fiorentine sono quinte con 36 punti. Quindi l’ostacolo non sarà agevole, ma le fucecchiesi sembrano avere imboccato la strada giusta per i play-off. Arbitrerà Cellai.

Sempre domani pomeriggio, ma alle 18.00, l’A.p. Pallavolo Certaldo sarà al PalaMattioli di Firenze in via De Caboto, per incontrare le locali dell’Olimpia Poliri Volley Academy. Le fiorentine sono ottave in classifica con 24 punti mentre le certaldesi sono penultime con nove punti. Il pronostico è per le fiorentine ma recentemente le valdelsane hanno ottenuto risultati interessanti che hanno aperto la speranza della salvezza. Arbitrerà Margheri.