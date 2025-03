Volley. Timenet: seconda sconfitta stagionale

La Timenet Empoli esce battuta 3-2 dalla gara in trasferta contro il Volley Club Le Signe, arrivata dopo 17 vittorie ed una sola sconfitta, mantenendo comunque il primo posto in classifica nonostante la deludente prestazione.

Bellissima prestazione, invece, della Pallavolo Fucecchio che è andata a vincere autorevolmente a Firenze contro la Olimpia Poliri Academy per 0-3 conquistando tre punti che le consentono di mantenersi al quarto posto in classifica.

L’A.P. Certaldo non è riuscita a sovvertire il pronostico che la vedeva sfavorita a Castelnuovo Berardenga contro La Bulletta, perdendo 3-1.

La Montelupo Città della Ceramica ha ceduto nettamente a Firenze per 3-0 dopo poco più di un’ora e quindi rimane fanalino di coda con soli 6 punti.

In campo maschile, nel Pool Salvezza, il Jolly Volley Fucecchio è andato ad imporsi autorevolmente a Castelnuovo Berardenga per 3-0 conquistando la quarta posizione in classifica e proseguendo la corsa verso le prime posizioni, sperando di risalire nella categoria superiore.