Volley, torneo in memoria della 13enne scomparsa nel 2018. Una schiacciata per ricordare Mila

La sua scomparsa ha creato un vuoto incolmabile nelle compagne di squadra, nelle amiche e in tutti quelli che l’hanno...

di LORIANO ZANNONI
26 settembre 2025
La sua scomparsa ha creato un vuoto incolmabile nelle compagne di squadra, nelle amiche e in tutti quelli che l’hanno conosciuta. Ora, il torneo in sua memoria, è diventato appuntamento fisso della pallavolo riminese. Mila Figueredo Dos Santos, morta nel 2018 ad appena 13 anni per una brutta malattia, è ricordata dalla Pallavolo Viserba con un evento, ‘Una schiacciata per Mila’, nato cinque anni fa e che in questo 2025 fa registrare grandi numeri, in costante crescita. Si gioca domani e dopodomani. Quest’anno saranno ben 28 le squadre al via, tutte femminili, e suddivise nelle categorie Open, Under 18, Under 16 e Under 14. Saranno 12 i campi di gioco e 10 le palestre utilizzate, con le finali si giocheranno alla ‘Flavia Casadei’.

"Ogni anno la partecipazione al torneo è sempre più alta – sottolinea la presidente della Pallavolo Viserba, Cristina Bini – Per questa edizione abbiamo dovuto addirittura dire di no a tante squadre che ci avevano chiesto di partecipare. Ad affiancarci ci sarà ancora lo Ior con la speranza di raccogliere più fondi possibili per la ricerca. Un grazie sincero a tutte le persone che rendono possibile questo evento, a partire dalla sua splendida mamma Valentina, al marito Nicolò, e ai fratellini Edoardo e Camilla, per arrivare al Comune di Rimini e a tutti gli sponsor. Il sorriso di Mila è sempre con noi".

Anche quest’anno ci sarà un’intera squadra formata dalle amiche di Mila, ex giocatrici oggi 20enni della Pallavolo Viserba che hanno conosciuto Mila direttamente o indirettamente e che ogni volta tornano in campo per giocare per lei.

Ecco le squadre al via: categoria Open, Cattolica volley, Polisportiva Stella, La Fenice Pistoia, Ke Car Vtr, Athena Rimini e Unica Volley; U18, Amiche di Mila, Pallavolo Viserba, Libertas Forlì, In Volley Lugo, Villa Verucchio, Sammartinese, Athena Rimini e Pgs Omar; U16, Pgs Omar, Acerboli, Calderara, Cattolica volley, BluVolley Pesaro e Polisportiva Stella; U14, Pallavolo Viserba, Pgs Omar, Idea volley, Anzola volley, Sangrem Morciano, Mondial Carpi, BluVolley Pesaro e Calderara.

