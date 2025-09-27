Volley, torneo internazionale. Raccolta fondi

Un torneo internazionale a Santa Croce nel fine settimana. La Emma Villas Codyeco Lupi Siena si presenta agli appassionati del volley con un quadrangolare a cui partecipano i belgi del Maaseik, i francesi dell’Arago de Sete, il Cuneo (squadra di Superlega) e la stessa compagine toscana, frutto della fusione tra Siena e Santa Croce. La manifestazione è intitolata alla memoria di Piero Conservi ex presidente dei "Lupi" dal 2021 al 2023. Il ricavato dell’incasso (ingresso gratuito o a offerta) sarà devoluto ad associazioni di volontariato della zona del Cuoio. Alle 17.30 i rossoblù di casa affronteranno Cuneo e, alle 20 match europeo tra belgi e transalpini, allenati dall’ex lupo Bertini. Domani alle 15 le due finali, sai per il terzo posto che per la vittoria conclusiva. Per la Emma Villas Codyeco Lupi, quella con i piemontesi di Battocchio è la seconda amichevole dopo il test di sabato scorso a Ravenna chiuso sul 2-2. Dice Battocchio: "Il torneo di Santa Croce ci darà modo di giocare con squadre differenti variando lo stile di gioco. Quella locale è una squadra di altissimo livello per la A2. Sarà un buon test per noi".

M.L.