Volley Tricolore: Santini smentisce voci di abbandono e conferma impegno futuro

La retrocessione in A3 dopo una lunga militanza in cadetteria e la rinuncia alla Superlega (per l’altezza del soffitto del PalaBigi anche post-restyling e l’impraticabilità logistico-economica di soluzioni extraprovinciali) nel 2021/2022 non fermano la passione dei vertici del Volley Tricolore, in particolare dell’amministratore delegato, e di fatto patron del sodalizio, Azzio Santini.

Nei giorni scorsi si erano diffuse nell’ambiente pallavolistico reggiano voci che parevano preludere a un disimpegno, se non un vero e proprio abbandono, da parte del patron del Volley Tricolore. Raggiunto però dal Carlino, Santini è categorico: "Un tempo si sarebbe detto, voci da bar, oggi si dice roba da social: non c’è niente di vero. Probabilmente - ha aggiunto il manager, da tempo Ad dell’azienda Guimatrag di Cavriago - c’è sempre chi ha voglia di parlare troppo".

I sussurri che suggerivano l’addio di Santini alla storica società di pallavolo made in Reggio lo attribuivano, anzi, a questo punto, lo facevano supporre, per via dell’amarissima retrocessione maturata nell’ultima annata. Anche questa ipotesi viene respinta dallo stesso: "Non ho mai avuto nessun problema in passato, quando ho dovuto fare in conti con delle retrocessioni, non vedo perché dovrei averne stavolta. Presto ci metteremo di nuovo a lavorare per impostare la prossima stagione".

Quali siano le linee guida su cui si muoverà l’azione del management, ancora non è dato sapere, ma verosimilmente un punto fermo sarà portare avanti la partnership con Conad, valido supporto economico della squadra reggiana da diversi anni.

Alla luce di tutto questo è ovviamente ancora tutto fermo in termini di mercato, in entrata e in uscita, mentre è stato già definito lo staff tecnico, con lo scambio tra coach e assistente allenatore dell’annata 2024/2025. Tommaso Zagni è stato infatti promosso al ruolo di capo allenatore, mentre Fabio Fanuli, sfortunato coprotagonista della discesa in A3 maturata nell’ultimo campionato, resterà a Reggio per fargli da vice. All’insegna di una comunque solida continuità tecnica e della volontà, maturata anche nelle prime dichiarazioni post fine dell’ultima stagione, di costruire un complesso in grado comunque di lottare per i primi posti.

La conferma della presenza di Santini autorizza maggiore concretezza in questo senso.