Volley: turno di riposo per l’Upc Camaiore. Impresa dell’Oasi che vince rimontando due set. In serie B il Versilia inciampa in trasferta

Seconda giornata di campionato, nello specifico tutta al femminile, per il volley versiliese. Bottino fatto di 1 successo e 1 sconfitta. Turno di riposo per i ragazzi dell’Upc Volley.

Serie B2. Il Versilia Pallavolo Volley inciampa 3-1 a Albisola, nel savonese, contro l’Iglina. Parziali (25-27, 20-25, 25-16 e 23-25). "Abbiamo perso una partita molto combattuta, con oltre due ore gioco. Brave loro che nei momenti decisivi dei set sono state più concrete".

Classifica: Ariete Prato e Raviolificio Albenga 5; Ambra Cavallini Livorno e Stillisolutions Liberi e Forti Firenze 4; Perullo Volley Livorno, Timenet Empoli, Iglina Albisola, Normac Genova, Versilia Pallavolo, Baia del Marinaio, Chianti Volley 3; Florenzo Srl Firenze 2; Cip-Ghizzani Firenze 1; Rinascita Volley Firenze 0.

Serie C. Impresa dell’Oasi Volley Viareggio che va sotto 2-0 contro il Chianti Volley, ma riesce ad imporsi al tie-break 3-2. Sotto 25-23 e 25-21 le ragazze di Alessandro Francesconi si rifanno con i parziali: 25-10, 25-17 e 16-14. "Abbiamo affrontato una squadra molto ostica - analizza Francesconi -. Fondamentale è stato il cambio di modulo propedeutico ad un cambio di atteggiamento. Col passaggio di capitan Torriani da opposto a banda e col rientro di Casolari nel ruolo di opposto, oltre che al passaggio da Vizzoni a Luporini nel ruolo di palleggiatore, il gioco è migliorato. Ottima anche la prova di Sciapi con 19 punti negli ultimi tre set".

Classifica: Cerretese Pallavolo, Blu Volley Quarrata, Astra Chiusure Lampo e Valdarno Project Figline 6; Folgore San Miniato e Chianti Volley 4; Chiantibanca Cus Siena e Volley Team Lunigiana 3; Oasi Volley Viareggio e Olimpia Poliri 2; Firenze Ovest Pallavolo, Il Bisonte Volley Firenze, Invicta Leonini Costruzioni e Pallavolo Delfino Pescia 0.

Sergio Iacopetti