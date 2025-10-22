Acquista il giornale
Volley: turno di riposo per l'Upc Camaiore. Impresa dell'Oasi che vince rimontando due set. In serie B il Versilia inciampa in trasferta

Seconda giornata di campionato, nello specifico tutta al femminile, per il volley versiliese. Bottino fatto di 1 successo e...

di SERGIO IACOPETTI
22 ottobre 2025
La squadra femminile di pallavolo dell’Oasi Viareggio

Seconda giornata di campionato, nello specifico tutta al femminile, per il volley versiliese. Bottino fatto di 1 successo e 1 sconfitta. Turno di riposo per i ragazzi dell’Upc Volley.

Serie B2. Il Versilia Pallavolo Volley inciampa 3-1 a Albisola, nel savonese, contro l’Iglina. Parziali (25-27, 20-25, 25-16 e 23-25). "Abbiamo perso una partita molto combattuta, con oltre due ore gioco. Brave loro che nei momenti decisivi dei set sono state più concrete".

Classifica: Ariete Prato e Raviolificio Albenga 5; Ambra Cavallini Livorno e Stillisolutions Liberi e Forti Firenze 4; Perullo Volley Livorno, Timenet Empoli, Iglina Albisola, Normac Genova, Versilia Pallavolo, Baia del Marinaio, Chianti Volley 3; Florenzo Srl Firenze 2; Cip-Ghizzani Firenze 1; Rinascita Volley Firenze 0.

Serie C. Impresa dell’Oasi Volley Viareggio che va sotto 2-0 contro il Chianti Volley, ma riesce ad imporsi al tie-break 3-2. Sotto 25-23 e 25-21 le ragazze di Alessandro Francesconi si rifanno con i parziali: 25-10, 25-17 e 16-14. "Abbiamo affrontato una squadra molto ostica - analizza Francesconi -. Fondamentale è stato il cambio di modulo propedeutico ad un cambio di atteggiamento. Col passaggio di capitan Torriani da opposto a banda e col rientro di Casolari nel ruolo di opposto, oltre che al passaggio da Vizzoni a Luporini nel ruolo di palleggiatore, il gioco è migliorato. Ottima anche la prova di Sciapi con 19 punti negli ultimi tre set".

Classifica: Cerretese Pallavolo, Blu Volley Quarrata, Astra Chiusure Lampo e Valdarno Project Figline 6; Folgore San Miniato e Chianti Volley 4; Chiantibanca Cus Siena e Volley Team Lunigiana 3; Oasi Volley Viareggio e Olimpia Poliri 2; Firenze Ovest Pallavolo, Il Bisonte Volley Firenze, Invicta Leonini Costruzioni e Pallavolo Delfino Pescia 0.

