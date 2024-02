Volley Uisp, l’evento è alla decima edizione. Supercoppa domenica a Poggio Renatico

Si accendono i riflettori sulla prima fase di Supercoppa nazionale Uisp di pallavolo mista. La manifestazione, arrivata alla decima edizione, sarà organizzata per il comitato Uisp di Ferrara dalla società Volley2k Ferrara nel pomeriggio di domenica 3 marzo. Questo a seguito del supporto dell’amministrazione comunale di Poggio Renatico e del vicesindaco Andrea Bergami. L’appuntamento con la Supercoppa nazionale Uisp si terrà alla palestra comunale di via Leopoldo Testi di Poggio Renatico. A contendersi il passaggio al turno successivo, le formazioni di Atlantide pallavolo Brescia, la Euro due Sorgane Firenze ed il Volley2k Ferrara. La vincente approderà in finale con le altre undici finaliste a livello nazionale. Peculiarità della manifestazione, il trofeo è sempre lo stesso e viene consegnato alla vincitrice dalla società che lo ha vinto l’anno precedente, infatti, la Ruini di Firenze, detentrice della 9^ Supercoppa, rimetterà in palio il trofeo che passerà alla squadra vincitrice della 10^ edizione. La Supercoppa 2024 verrà consegnata al ‘pranzo delle premiazioni’ successivamente alle finali, mentre la squadra che vincerà la Supercoppa per tre volte la acquisirà definitivamente. L’evento è sostenuto da Bondi, Globalambiente, Cesare Ragazzi laboratories e Cestari Costruzioni. Mario Tosatti