Volley, un week-end da incorniciare. La Cip Ghizzani è sola al comando

En plein trionfale delle squadre del circondario di Serie C, maschile e femminile, che si sono imposte in tutti e cinque gli impegni. In campo maschile, il Jolly Volley Fucecchio è andato a vincere a Pisa contro il Cus che pure aveva quattro punti di vantaggio sui bianconeri. I tre parziali dicono di un incontro che è stato incerto solo al terzo set, in quanto i primi due sono stati conquistati in breve tempo. Nel terzo set invece i pisani hanno cercato di contrastare i fucecchiesi e hanno lottato punto a punto, ma la voglia di vincere dei ragazzi in bianconero è prevalsa fino al 23-25. Con questa vittoria però il distacco dai play-off è sempre molto alto, 11 punti, e quindi bisognerà continuare a vincere e sperare in eventuali defaillances delle prime squadre in classifica.

In campo femminile il risultato più eclatante è stato quello dell’As.p.d. Montelupo che ha battuto in casa il Blu Volley Quarrata, alla fine di una partita tiratissima, conclusasi al tie break. Le pistoiesi erano prime in classifica in coabitazione, ma evidentemente sono rimaste sorprese dalla combattività delle montelupine che non hanno mai mollato. Già il primo set è stato lottato punto a punto fino al 25-23 finale. Ma le quarratine hanno tirato fuori tutti i loro numeri e si sono imposte nel secondo e terzo set, dimostrando il loro valore. Tutto finito? No, le ragazze, rincuorate da Bardazzi e Spinelli, sono partite a tutto gas e hanno conquistato il quarto set per 25-23, dopo una lotta punto a punto e infine il tie-break, emozionante, fino al 15-13 che ha scatenato l’entusiasmo del pubblico presente. Con questa vittoria Montelupo ha sicuramente fatto un gran favore alla Cip di Castlfiorentino e alla Timenet di Empoli, impegnate nella lotta per i play-off.

Le giallonere della Timenet, da parte loro, hanno fatto il proprio dovere imponendosi facilmente al PalAramini sulla Tema Project di Calenzano, ultima in classifica con un tranquillo 3-0 in poco più di un’ora. Con questa vittoria e la sconfitta di Quarrata, le ragazze di Marco Dani rientrano nella lotta per i play-off. Sarà una partita a quattro che sicuramente si protrarrà fino alla fine del campionato. Anche la Cip-Ghizzani di Castelfiorentino, attuale capolista del torneo, ha fatto il suo dovere andando a vincere a Carmignano contro la Punto Sport. Il risultato di 1-3 però dice che non è stata una passeggiata. Infatti le castellane si sono imposte al quarto set che è concluso ai vantaggi per 24-26. Con questa vittoria, corroborata dagli altri risultati, la Cip si è portata al primo posto in solitaria avendo anche da disputare una partita in più.

Francesco De Cesaris