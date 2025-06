Volley, una mattinata intensa e di confronto con tante giovani. La campionessa azzurra Sarah Fahr tra i ragazzi al Camping Florenz

Giovedì 26 giugno scorso si è tenuto nella sala conferenze del Camping Florenz di Lido degli Scacchi l’incontro con Sarah Fahr, campionessa olimpica e simbolo della pallavolo italiana, riservato alle atlete della squadra locale del Comacchio Volley.

Sarah Fahr milita nel ruolo di centrale nella Imoco Volley Conegliano, campione del mondo in carica, campione d’Europa in carica, campione d’Italia in carica, detentore della Coppa Italia e detentore della Supercoppa italiana.

La campionessa è stata prodiga di consigli verso le giovani pallavoliste, ha condiviso aneddoti, rivelato segreti e suggerito strategie di gioco e di preparazione.

Ha dato poi seguito con grande passione alle domande ricevute e ha riferito anche sul momento più critico della sua carriera, corrispondente al grave infortunio al ginocchio superato con grande abnegazione.

Coinvolgente anche la risposta sulle sensazioni provate nel vestire per la prima volta la maglia della nazionale, che ha emozionato le atlete presenti.

Durante l’incontro sono intervenuti anche gli altri relatori al tavolo: Emanuele Mari, assessore allo sport del comune di Comacchio, Luciana Pareschi, presidente Panathlon ed ex presidente Coni Ferrara, Roberto Scrignoli, dirigente Volley Comacchio, e Gianfranco Vitali, titolare del Camping Florenz e promotore dell’iniziativa.

A fine incontro il presidente del Comacchio Volley Roberto Fabbri ha consegnato alla campionessa, per conto di tutta la squadra, una divisa del Comacchio Volley col nome “Fahr”.

re. fe.