VOLLEY. Una piazza intitolata ad Antinori, fondatore dell’Helvia Recina

Giovedì prossimo alle 18.30 ci sarà la cerimonia di intitolazione a Tito Antinori (foto) del piazzale che si trova tra via dell’Acquedotto e via Giovanni Palatucci. Il 10 luglio ricorre il decimo anniversario dalla scomparsa di Antinori, storico fondatore e presidente del Club Helvia Recina arrivato ora alla serie A1 di volley femminile. La cerimonia sarà l’occasione per ricordare Tito, la sconfinata passione per il volley, il lavoro fatto per gettare le basi della società e farla poi crescere. Antinori è stato un punto di riferimento della Fipav Marche, in cui ha ricoperto il ruolo di consigliere e poi di vice presidente del Comitato regionale. A marzo la Giunta ha deliberato di intitolargli questa piazza e nell’occasione ci saranno rappresentanti dell’Amministrazione comunale e dei dirigenti dell’Helvia Recina Volley. Prevista, inoltre, l’inaugurazione del parco giochi realizzato nell’area. "Come attuale presidente dell’Helvia Recina Volley – dice Pietro Paolella – ricordo ancora quando Tito mi ha proposto questa opportunità, pensando di averlo vicino a lungo con la sua passione e competenza. Purtroppo ci ha lasciato poco dopo, ma in questi anni abbiamo sempre voluto tenerne vivo il ricordo nel mondo del volley provinciale e regionale. Ringrazio la famiglia Antinori, sperando che l’Helvia Recina Volley viva sempre in sua memoria, continuando a raggiungere traguardi ancora più importanti. Per me non è stato facile ereditare il suo ruolo, e ho cercato sempre di portarlo avanti nel rispetto di Tito e del suo modo di fare: lo avrò sempre nel cuore".