Volley under 16 femminile. Pietro Larghi Volley vince le F4. Le colligiane alle fasi regionali

Si sono tenute domenica a Colle Val d’Elsa le F4 territoriali Under16 Femminili di volley. La manifestazione organizzata dalla ‘Pietro Larghi’ su direttive del Comitato Fipav Etruria ha visto affrontarsi le quattro squadre delle province Siena e Arezzo che avevano vinto i rispettivi quarti.

Al PalaFrancioli la Pallavolo Primo Salto Siena ha sconfitto per 3-0 il Casentino Sport Club, mentre al Pala Antichi la formazione di casa contro il Volley Arno Montevarchi in una gara molto bella ed avvincente, ha avuto bisogno del tie break per conquistare la finale del pomeriggio.

Poco dopo sempre al palazzetto Antichi, strapieno di tifosi, si è tenuta la finale che ha visto vincenti le ragazze di casa. Il gruppo colligiano guidato dai tecnici Andrea Natale e Filippo Ciappi e composto da Matilde Corsoni, Ginevra Volpi, Elena Marrangoni, Klea Stani, Elisabetta Bianchi, Margherita Tanzini, Giulia Lapigna, Asia Morelli, Giulia Vivarelli, Emma Cristofani, Zoe Vanni, Matilde Becchi, Asia Rabazzi, Sofia Cuciniello e Anna Macchi, con un netto 3-0, ha avuto la meglio sulle avversarie di Primo Salto e oltre al titolo di campionesse territoriali hanno anche la possibilità di giocarsi il titolo regionale.

Lo stesso titolo al quale possono ambire anche le seconde classificate passando, però, attraverso uno spareggio.

"L’associazione sta portando a casa risultati che vengono da lontano, da un lungo lavoro di crescita sia sociale che sportiva. Tenere in equilibrio una filosofia come la nostra, dare possibilità al maggior numero di ragazze possibile di frequentare la palestra, ma allo stesso tempo ottenere risultati è difficilissimo ma stimolante". Così il presidente della Pietro Larghi Eugenio Macchia.