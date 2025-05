Volley Under 16. La Futura è seconda alle finali regionali

La Pallavolo Futura si gode un bel secondo posto conquistato nella final four che valeva il titolo regionale femminile Under 16 e che si è disputata nel Ponente ligure. Un ottimo risultato che segue la vittoria del titolo territoriale del Levante centrato poche settimane. Le ragazze di coach Menconi, accompagnate dal direttore sportivo Alessandro Barbieri, hanno brillantemente vinto la semifinale, battendo al Palasport di Loano la quotata Wonder Serteco per 3-1 al termine di una sfida molto combattuta. Il terzo set si è dimostrato decisivo con le ceparanesi che si sono imposte 26-24 dopo i primi due parziali finiti uno 25-23 in favore delle spezzine e l’altro 25-20 per le genovesi. Nella quarta frazione il Futura ha chiuso i conti con il punteggio il 25-22, aggiudicandosi il diritto a disputare la finale a Finale Ligure contro il Don Bosco Genova. Partita che è iniziata non al meglio per le ceparanesi che hanno subito nei primi due set il gioco delle avversarie, perdendoli 25-12 e 25-21. Non è mancata la reazione con un buon parziale di 25-20, ma nel quarto incandescente set le genovesi hanno concluso 25-23, vincendo il titolo regionale e lasciando un pizzico di delusione nelle ragazze di coach Menconi che credevano tanto nella vittoria finale.

Al termine della kermesse si sono svolte le premiazioni con la presenza del presidente della ederazione ligure Paolo Bassi. Le vice campionesse liguri premiate sono state il capitano Luna Cella, Keoma Battistini e Alice Pizzeghello palleggiatrici, le bande Anita Caruso, Rachele Di Negro e Aurora Barbieri, le centrali Joana Zhivani, Linda Moggia e Sara Quartieri, l’opposto Angelica Vocale ed i liberi Aurora Tonelli e Maya Simonelli.

Ilaria Gallione