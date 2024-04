Volley Under 18. Academy Lube, due in nazionale

Da ieri la Nazionale Under18 è a Policoro (Matera) per preparare il Torneo di qualificazione all’Europeo di categoria. Tra i 15 ragazzi convocati dal commissario tecnico Monica Cresta, figurano due talenti dell’Academy Lube come Gianluca Cremoni e Andrea Giani. Non è una novità, anzi la chiamata dei due classe 2007 sta diventando una piacevole abitudine a conferma delle qualità tecniche e atletiche. Erano stati già voluti dalla Cresta per il torneo Wevza in Germania a inizio anno ed erano nel gruppo che un anno fa è stato campione continentale Under17. Giani è libero, mentre Cremoni è schiacciatore e più volte è stato titolare in estate durante i test dei grandi di Blengini, nonché portato con la Prima squadra in regular season (senza mai giocare) quando Zaytsev si era infortunato. Il Torneo inizierà con la fase preliminare a Policoro dal 12 al 14 aprile.

an. sc.