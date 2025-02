Volley under 18. Chiantibanca Cus. Siena è campione. Fipav Etruria

La Chiantibanca Cus Siena Volley Under 18 Nera si laurea campione territoriale Fipav Etruria: 13 vittorie su 13 gare disputate. Un successo costruito con il lavoro in palestra, con la dedizione e la mentalità di un gruppo formato da 19 atlete. Alla guida Matteo Castagnini, un tecnico di comprovata esperienza che, con questo titolo, raggiunge quota otto campionati territoriali vinti nella carriera. Un traguardo che conferma ancora una volta il suo valore e la capacità di costruire squadre vincenti. "Un ringraziamento speciale a Fabrizio Becatti, che durante la finale ha affiancato coach Castagnini nel ruolo di secondo allenatore – afferma la società –. Un sentito ringraziamento al direttore sportivo Tommaso Bellafiore e all’head coach della Serie C, Giacomo Capannoli. Fondamentale il supporto degli sponsor". La squadra: Costanza Del Bufalo (Capitano), Virginia Di Chiara, Matilde Capannoli, Olivia Ceccherini, Matilde Paoli, Emma Tavernesi, Maddalena Cortonesi, Lara Sivieri, Perla Cappannoli, Caterina Ciurlia, Livia Capannoli, Teresa Babucci, Flavia Miserendino, Costanza Nicolosi, Caterina Fantini, Bianca Sgheri, Giulia Parisotto, Ginevra Montanelli, Maddalena Saltarelli. Ora la fase regionale.