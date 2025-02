Volley. Upc Sdh, riposo... vigile. Vp Canniccia con Crema

Serie B. Ricarica le pile l’Upc Sdh che nella 3ª di ritorno del girone D osserva il turno di riposo... con un occhio interessato a quel che succede altrove, in particolar modo a Castelfranco di Sotto dove Toscanagarden e Lupi Santa Croce (prima della classe) incrociano le armi.

Serie B1. Partita interessante quella che attende il Vp Canniccia Motor Club nella 16ª giornata del girone B: le seravezzine, dopo il passo falso di Modena, oggi alle 18 ospitano Ripalta Cremasca al PalaGreco (arbitri Fallica-Palmieri). Una partita importante per annusare lo stato di salute delle versiliesi, che se la vedranno con una compagine senz’altro attrezzata, ma che non sta vivendo il suo miglior momento in stagione.

Serie C. Sarà di scena a Quarrata l’Oasilido nella 19ª giornata del girone B. Le viareggine scenderanno in campo stasera alle 21 al palasport di Quarrata (arbitro Russo) contro una squadra con cui vanno a braccetto in classifca, con numeri praticamente fotocopia.

Serie D (femminile). Giocheranno in contemporanea le due versiliesi del girone C nella 17ª giornata che si disputa interamente oggi: il Vp Volley ospita Rosignano oggi alle 18 alle Stagi (arbitro Ferri), mentre la Jenco al Galilei se la vedrà con Consani Grosseto (arbitra Sciortino).

Serie D (maschile). Nella 14ª giornata di girone B, l’Upc scenderà in campo al PalaDream Volley di Pisa: fischio d’inizio oggi alle 18 (arbitro Grassi).

RedViar