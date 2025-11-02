Volley Vaiano. Prima vittoria in trasferta

Anche la stagione della pallavolo sta entrando nel vivo. Ed il Volley Vaiano può già tirare le prime somme. Iniziando dallo scorso turno, che ha lasciato alle due compagini del club vaianese in Serie D una vittoria nei rispettivi campionati.

La squadra maschile ha conquistato la sua prima vittoria in trasferta, battendo Arezzo per 3-1. Nonostante un avvio difficile, con gli aretini capaci di aggiudicarsi il primo set per 25-22, i giocatori di Saielli hanno ripreso il controllo del gioco, chiudendo il secondo set sul 25-19. Vittoria ripetuta nel terzo (26-24) e nel quarto set, con un 25-21 in rimonta, conquistando i tre punti.

Successo anche per la prima squadra femminile, con le atlete vaianesi che si sono imposte davanti al pubblico amico per 3-2 regolando la Robur Massa.

Riscontri positivi sono arrivati dal settore giovanile: l’U18 senior femminile ha battuto 3-0 il Volley Viaccia, mentre l’U19 senior maschile ha vinto contro il Volley Vernio 29 Martiri e la formazione femminile di Terza Divisione "junior" ha superato per 3-1 il Volley Club Sestese Liberi e Forti.