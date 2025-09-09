Volley Velasco, dedica al "mentore" Taboada

Julio Velasco lo ha sempre citato come "un grande maestro di vita". E anche ieri sera, nel momento del successo, non è mancato il suo ricordo: stiamo parlando di Jorge Taboada, primo allenatore del ct argentino al Club Universitario de La Plata, poi al seguito di Velasco in Italia alla Panini, dispensatore di consigli e non solo ai giovani modenesi, venuto a mancare lo scorso 14 febbraio e proprio per questo nominato nella conferenza stampa dopo l’oro Mondiale delle donne del volley.

"Se devo dedicare questo successo a qualcuno, lo dedico a Giuseppe Brusi, a Leo Novi e a Jorge Taboada, il mio mentore" ha dichiarato Velasco appena stampato l’ultimo muro di Sylla. Un mentore che come lui veniva dalla periferia di Buenos Aires, che come lui ha tentato per un pezzo di strada la via italiana, allevando qualche nidiata di giovani geminiani per poi tornare nella sua Argentina, dove aveva iniziato come allenatore e giornalista sportivo insieme, scoprendo un gruppo di adolescenti tra cui c’era anche lo stesso Velasco. Col quale, passato il rapporto allenatore-atleta, divenne amicissimo.

"Un punto di riferimento per me – sempre Velasco – che mi ha aiutato a vedere la pallavolo da un lato diverso. Un vero e proprio maestro col quale ho poi instaurato un legame di amicizia profondo, per questo oggi la dedica è per lui". Con Modena il legame di Taboada è inscindibile perché con lui la Panini vinse il suo ultimo scudetto: non in serie A1, ma in Under 16, la categoria ‘Ragazzi’, nella stagione 1990/91 con una squadra la cui stella indiscussa era Gianluca Nuzzo (poi capace anche di vincere scudetto e Coppa dei Campioni ‘senior’ nella Daytona), coadiuvato in campo da Andrea Egidi, Stefano Mari, Enrico Vellani e dall’altro compianto ‘professore’, Gianfranco Astolfi, in panchina.

"Un gruppo splendido – racconta l’allora alzatore Enrico Vellani –. Cosa ricordo di Taboada? Era un vero teorico del volley, gli piaceva tantissimo parlare di pallavolo, non soltanto fuori dall’allenamento ma anche durante: capitava diverse volte che l’allenamento si interrompesse a metà e lui facesse ‘lezioni’ teoriche senza riprendere più la palla".

Un vero precursore di Velasco anche nella capacità oratoria, insomma: "Sì, c’era una certa somiglianza". Un allenatore capace di prevedere le giocate avversarie e che voleva che i suoi giocatori imparassero a leggere il gioco: "Tornando da un torneo a Montichiari – l’ultimo pensiero di Vellani – mi parlò della ‘sfida’ tra palleggiatore e centrale avversario per due ore di pullman. Oppure lui e Astolfi ci facevano girare e poi volevano che dicessimo le posizione esatte dei nostri avversari in campo. Volley d’altri tempi, che ci ha insegnato tanto".