Volley. Villa d’Oro in festa. Ottant’anni di storia

È un sabato di festa e di sport, quello che attende oggi la Pallavolo Villa d’Oro, che questa mattina alle 11 raduna in Polisportiva, amici, atletici di oggi e di ieri per festeggiare gli 80 anni dalla fondazione della sezione volley, ed in serata si ritroverà al PalaMadiba per le finali del Trofeo Emmeti, che tradizionalmente mette di fronte le società maschili di serie B.

Il programma prevede per la mattinata la presentazione ufficiale della squadra che nella stagione 2025/26 difenderà i colori rossoneri nel Campionato Nazionale di Serie B, a cui seguirà un pranzo conviviale dedicato ai "Millennials rossoneri", alle Istituzioni, agli organi di stampa e a tutti coloro che, con il proprio impegno, contribuiscono a mantenere vivo e attuale il percorso del Gruppo Pallavolo Villa d’Oro. Nel pomeriggio alle 17.30 la finale per il terzo posto posto tra National Villa d’Oro e Mo.Re. Anderlini, mentre alle 20 si giocherà la finalissima tra la favorita Kerakoll Sassuolo, e la sorprendente matricola Tecnoarmet Soliera 150.

r.c.