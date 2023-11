Volley. Vp Canniccia l’ammazzagrandi. Ad Arezzo sfida alla capolista

Turno per cuori forti per il sestetto di squadre versiliesi, con tutti i riflettori puntati sul Vp Canniccia che ad Arezzo sfida la capolista nel campionato nazionale di serie B2.

Serie B. Nel girone F, l’Upc Delta Bevande si è scrollata di dosso le scorie delle cinque sconfitte di fila con la bella vittoria su Pontendera. E nell’8ª giornata punta a dare continuità: l’appuntamento è per oggi alle 17 al ’PalaParenti’ (dirigono Bergonzini-Bianchini) di Santa Croce sull’Arno, con l’obiettivo di agganciare i Lupi e dare un colpo di reni in classifica che al momento vede i biancoblù al terzultimo posto in coabitazione.

Serie B2. Da una capolista all’altra. Dopo aver detronizzato (e scavalcato) la Rinascita, il Vp Canniccia nell’8° turno del girone G incrocia le armi con la nuova prima della classe. Nel posticipo di domani, le ragazze di coach Stefanini scenderanno in campo alle 17,30 (arbitri Ricchi-Chiara) alla palestra comunale di Palazzo del Pero contro la Ius Arezzo, in serie positiva da quattro partite e imbattuta tra le mura domestiche. Le sfide incrociate d’alta quota potrebbero regalare qualche sorpresa.

Serie C. Nella 6ª giornata del girone C, l’Oasi (che fin qui ha giocato solo tre volte), reduce da due vittorie di fila fa visita al fanalino di coda Robur Massa, staser alle 21 al palazzetto dello sport apuano (arbitra Turturro).

Serie D. Nel girone C femminile, l’8ª giornata per le versiliesi si apre stasera alle 21 con la Jenco che ospita il Sei Rose (dirige Grassi) al ’Piaggia’. Mentre l’Oasi scenderà il campo domani, nel posticipo: fischio d’inizio alle 18 alla palestra ’Azzurri d’Italia’ di Grosseto (arbitro Funari). Nel girone B maschile, il Camaiore è ancora a caccia della prima vittoria: nella 4ª giornata i biancoblù se la vedranno con il Delfinopescia, oggi alle 18 a Pescia (arbitro Gagli).

RedViar