Volley/2 Le parole di Gollini. "Regular season chiusa bene, ciò che volevamo»

Protagonista a sorpresa della cavalcata vincente contro Milano ("Federici ha avuto un piccolo fastidio sotto un piede e così ho avuto la mia opportunità"), Riccardo Gollini (foto) si è meritato gli elogi di coach Alberto Giuliani nel commento a caldo del successo su Milano. Sempre disponibile e sempre positivo, Gollini si è ritagliato la sua occasione, ricevendo complessivamente col 64% di positività e tenendo vivi tantissimi palloni difficili in difesa. "Volevamo chiudere bene la regular season per approcciare al meglio l’inizio dei playoff – il commento di Gollini – e ci siamo riusciti. Sapevamo che saremmo andati in campo contro una squadra che gioca bene, che sa come mettere in difficoltà le proprie rivali, ma noi siamo stati molto bravi dall’inizio alla fine". Le ultime considerazioni del prodotto del vivaio gialloblù sono relative ai tanti cambi operati da Giuliani, anche nelle posizioni in campo, non soltanto negli uomini: "La panchina? Noi ci proviamo sempre e con Milano siamo stati bravi, da Ikhbayri fino a Uriarte che è appena arrivato e ci ha dato una mano col doppio cambio. Ci facciamo sempre trovare pronti, anche nelle soluzioni nuove che proviamo in allenamento".

a.t.