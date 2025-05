Volleyball Nations League: Anzani e Sanguinetti tra i convocati azzurri

Le prime convocazioni azzurre per la Volleyball Nations League, la lista dei trenta nomi che poi porteranno agli atleti via via selezionati per ogni tappa, sono foriere di buone notizie per gli atleti di Modena Volley: tra i convocati in Nazionale ci sono sia Simone Anzani che Giovanni Sanguinetti, all’interno di un reparto centrali molto folto nel quale la concorrenza sarà spietata ma anche assolutamente aperta, con Russo e Galassi davanti a tutti ma dietro tanti posti che possono essere conquistati dai due posti tre che anche il prossimo anno vestiranno di gialloblù.

Anche un altro gialloblù, futuro, vestirà d’azzurro in estate: si tratta di Luca Porro, già convocato tra i quattro martelli che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi e inserito anche nella lista Vnl assieme a Michieletto, Lavia, Bottolo (che dovrebbero essere sicuri anche del posto ai Mondiali), Held, Gardini, Recine e Sani.

Niente spazio invece per Tommaso Rinaldi, fermo da oltre un mese per i noti problemi alla spalla e comunque autore di una stagione sotto tono in precedenza.

La prima tappa per la Nazionale guidata da coach Ferdinando De Giorgi sarà in Canada, a Quebec City, dall’11 al 15 giugno, con Bulgaria, Germani, Francia e Argentina. Tra i convocati anche gli ex registi di Modena Paolo Porro e Mattia Boninfante e soprattutto Giulio Pinali, redivivo ad alti livelli dopo la promozione in SuperLega con la sua Cuneo.

Per quanto riguarda invece il femminile, anche Julio Velasco ha diramato le convocazioni delle 30 che inizieranno in Vnl in Brasile, a Rio de Janeiro, tra 5 e 8 giugno prossimi: c’è Gaia Giovannini, ma soprattutto nello staff tecnico ci sono Massimo Barbolini come vice e Francesco Bettalico nello staff fisioterapico.

a.t.