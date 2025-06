Volleyball Nations League: Italia rimonta e vince contro la Germania

È iniziata la Volleyball Nations League maschile come per le donne è iniziata con una bella vittoria all’esordio (3-1 sulla Bulgaria in questo caso) e con un 3-2 soffertissimo sulla Germania giovedì sera, per giunta rimontando dallo 0-2. Il ct De Giorgi aveva fatto partire titolari tutti e tre i convocati della Valsa Group, Porro, Anzani e Sanguinetti. Mentre i primi due sono rimasti in campo fino alla fine, un Sanguinetti ancora non al top ha lasciato spazio a Gargiulo. Nel complesso 17 punti per Porro, 7 per Anzani e 2 per Sanguinetti.

Ieri hanno parlato proprio i due modenesi in campo per tutto il match. Così Luca Porro: "Una partita lunghissima e bellissima. Loro hanno giocato una buona gara, ci hanno messo in difficoltà e hanno difeso molto bene. Noi, invece, siamo stati bravi a rimanere concentrati e abbiamo compiuto una vera e propria rimonta. Sono stati tutti bravi e anche grazie a tutti quelli che sono entrati abbiamo vinto la partita. È sempre bello recuperare una partita quando si è sotto di due set. Questa sera mi è piaciuta la voglia di non mollare e di restare concentrati dopo ogni punto e alla fine con questo atteggiamento abbiamo portato a casa la vittoria. Il bello di questo torneo è anche il fatto che ti dà modo di giocare spesso". Anzani invece si è concentrato sulla bella reazione di squadra: "Non mi sorprendo di questo risultato: questo è il livello che c’è oggi. Non ci sono partite facili, così come non ci sono partite impossibili. Dobbiamo solo imparare ad affrontarle con la giusta motivazione e la giusta verve. Oggi sotto di due set, siamo venuti fuori da squadra, con i fondamentali che ci contraddistinguono".

Il prossimo impegno degli azzurri nella notte contro i campioni olimpici della Francia guidati da Andrea Giani e Roberto Ciamarra in panchina ma soprattutto da Tizi-Oualou in regia, che farà per la prima volta conoscenza con alcuni suoi futuri compagni di squadra.

a.t.