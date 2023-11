"Volleyro C. Roma batte U. Valdarninsieme: Primo Set a Sorpresa" Volleyro C. Roma batte U. Valdarninsieme in 4 set. Le valdarnesi resistono per metà incontro, ma poi devono cedere di fronte alla maggiore incisività delle padrone di casa. Nel prossimo turno, l'Unomaglia cercherà la prima vittoria stagionale contro Trevi.