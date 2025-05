Vtb Bologna: oggi a Fasano la sfida decisiva per la promozione in A2 di volley

Giornata decisiva, sul campo: perché oggi a Fasano, la Vtb si gioca la prima chance per sancire il ritorno in A2 di volley. E la gara odierna, in caso di lieto fine, aprirà una settimana caldissima alla voce campo di gioco. Perché la serie A2 è da conquistare sul campo, ma pure fuori e il perché è presto detto. Il palazzetto dell’Arcoveggio dedicato a volley e atletica promesso dal Comune di Bologna ormai da un anno e mezzo è in ritardo. Sarebbe pronto all’uso, ma sono in ritardo i bandi per i parcheggi necessari per l’accesso alla palestra, motivo per cui l’impianto non potrà essere a disposizione per le partite prima di un anno. Il PalaLirone di Castel Maggiore, che ospita la Vtb in questo campionato di B1, non è omologabile per la A2, data la necessità di avere almeno 500 posti per gli spettatori. Ergo, in caso di promozione Bologna cerca casa.

Un anno fa, in A2, la Vtb fu ospitata da Budrio, al PalaMarani, dove sono in via di chiusura i lavori di ristrutturazione dopo l’ultima alluvione. Ci sono stati incontro tra la dirigenza rossoblù e il gestore dell’impianto, che però deve tenere presente le necessità delle società che già operano sul territorio.

La situazione è complessa, perché come nella passata stagione Budrio potrebbe mettere a disposizione l’impianto per la gara: la Vtb, vorrebbe almeno due allenamenti e partita, per non ripetere un’esperienza che l’ha vista girovagare a caccia di spazi palestre senza poter lavorare sul campo che ospita le gare.

Il Comune di Bologna ha aperto alla soluzione del PalaDozza, ma per costi e spazi è impraticabile. La Vtb ha avuto contatti con il palazzetto di Valsamoggia, ma al dunque è emerso che non è omologabile per la serie A2 femminile. C’è un’ultima possibilità: il palazzetto dello sport di Castenaso, assolutamente omologabile. Tra un paio di settimane il Comune indirà un nuovo bando per 6 impianti (tra cui il palazzetto) per gli spazi palestra. Urgono contatti immediati.

Perché qualora Laporta e compagne oggi dovessero mettere il punto esclamativo sulla stagione, con la promozione sul campo, la Vtb avrà una settimana di tempo, massimo due, per confermare l’iscrizione alla categoria superiore. In caso contrario, potrebbe arrivare la rinuncia o la cessione del titolo, a causa della mancanza di campo di gioco adeguato, sul quale il club contava: anche per questo, un’estate fa, ha allestito una squadra per dare la caccia al ritorno in A2. La promozione è da conquistare non solo sul campo di gioco, insomma.

Marcello Giordano