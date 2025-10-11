Vtb, esordio con Ostiano: obiettivo la A3: "Ripetersi è sempre complicato, ci proviamo"

Fare seguire alle parole i fatti: ecco l’obiettivo della Dm Sistemi Group Volley Team Bologna, chiamata questa sera all’esordio nel campionato di serie B1 femminile di volley.

"Ripetersi è la cosa più complicata, ma vogliamo riprovarci", ha detto senza giri di parole, in sede di presentazione, il tecnico Fabio Ghiselli. Dopo la promozione in A2 della scorsa stagione, cui è seguita la rinuncia del club, c’è la voglia di ritentare l’impresa, nell’anno che porterà all’introduzione della A3 e pure al nuovo palazzetto dell’Arcoveggio, idoneo per la nuova categoria. Ad attendere Bologna c’è subito un esame di maturità: l’esordio in campionato è in programma a Ostiano, contro una formazione con cui Vtb si è giocata la semifinale di Coppa Italia di serie B nella passata stagione.

Per arrivarci pronta, la squadra ha disputato la bellezza di 9 amichevoli in preseason: nessuna ha giocato altrettanto. E alla terza ci sarà Cesena, terminata al terzo posto nella scorsa stagione. Ghiselli preferisce non guardare oltre, Ostiano è il primo ostacolo lungo il percorso da superare.

"Visto il girone, se un anno fa quando iniziò il ritorno dissi che sarebbero state tutte finali, quest’anno mi aspetto siano tutte finali subito, anche perché non ci saranno i playoff e la promozione sarà riservata alle prime tre. Sulla carta ci attende un girone equilibrato, con tante squadre forti. Ostiano sarà solo la prima. E’ una formazione importante, che ha cambiato tanto, con individualità di spicco e un’allenatrice bravissima. Noi siamo pronte a metterci in gioco, abbiamo un’ossatura che ci offre una base di continuità e speriamo di sfruttare questo aspetto a nostro vantaggio. Siamo cariche e sono curioso di capire come si evolveranno la stagione e i rapporti di forza iniziali, che potrebbero non essere quelli finali".

Ci sono squadre destinate a crescere. Ghiselli spera che Bologna sia tra queste, dato che Bologna lancerà in sestetto talenti nati dal 2005 in poi. Bongiovanni dovrebbe essere la nuova opposta, ma è ferma da quasi tre settimane per un problema addominale e De Paoli potrebbe prendere il suo posto. Ore 20,30, a Ostiano Bologna proverà a prendersi i primi tre punti in palio della stagione e a dare una dimostrazione di forza.

Le altre gare: Cr Transport Ripalta-Montesport, Fos Centro Volley Reggiano-Pediatrica Bindi Figline, Angelini Cesena-Osgb Campagnola, Life 365 Forlì-Oimpia Teodora Ravenna, Moma Anderlini Modena-Lasersoft Riccione, Pallavolo San Giorgio-Scandicci.