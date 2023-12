Vtb, la generosità non basta. Fiore si batte, Messina è più forte

Fcr Edil Bologna

0

Messina

3

(23-25, 20-25, 20-25)

VTB FCR EDIL BOLOGNA: Ristori 5, Fiore 12, Lotti 6, Tresoldi 9, Neriotti 6, Saccani 1, Laporta (L1); Del Dederico, Bovolo 1, Tellaroli 5. Non entrate: Del Federico, Rossi Bongiovanni e Taiani. All. Zappaterra.

CITTA’ DI MESSINA: Battista 17, Martinelli 10, Modestino 4, Payne 17, Joly 8, Galletti 2, Maggipinto (L1); Rossetto 2. Non entrate: Catania, Ciancio, Felappi (L2), Mearini, Michelini. All. Bonafede.

Arbitri: Pazzaglini e Sessolo.

Le prime della classe sono fuori dalla portata di Bologna. La conferma arriva dal ko casalingo della Fcr Edil, questa volta per mano di Messina, che sale al terzo posto. Bologna invece resta quartultima e perde contatto da Albese: niente impresa. Ci aveva creduto, coach Zappaterra alla vigilia. "Ultimamente ci siamo andate sempre più vicine. Chissà che non sia la volta buona", aveva detto il tecnico rossoblù, ma neppure con Messina arriva la vittoria che non ti aspetti.

Ci aveva creduto il tecnico e ci credono le rossoblù, che ci provano: annullando quattro set point nel primo parziale, quando un errore al servizio di Lotti chiude sul 23-25.

La Fcr Edil resta attaccata ai parziali con le unghie e con i denti anche nel secondo e terzo set, fino a 15-16. Riuscirci costa fatica e costringe la Vtb a giocare al di sopra del proprio standard, perché la formazione siciliana ha più centimetri, più potenza e maggior qualità, oltre a tre battitrici in salto. Così, bastano due tre palloni per scavare il solco o qualche sbavatura: perché Payne passa sopra, Battista varia i colpi, a muro Martinelli e Modestino toccano palloni su palloni e dietro a Maggipinto non cade un pallone.

Bologna prova ad aggrapparsi a turno a Fiore, Tresoldi e Tellaroli, ma non bastano, Messina è semplicemente più forte. Bologna cede il passo, pagando dazio spesso e volentieri in posizione uno, e chiuderà nel prossimo weekend il tour de force in casa di Busto Arsizio.

Poi sarà la volta degli scontri diretti salvezza da non sbagliare.

Le altre gare: Bartoccini Fortinfissi Perugia-Cda Talmassons 3-1, Soverato-Tecnoteam Albese Como 0-3, Valsabbina Millenium Brescia-Sirdeco Pescara 3-2. Oggi: Futura Giovani Busto Arsizio-Nuvolì Altafratte Padova.

La classifica: Bartoccini Fortinfissi Perugia 34; Futura Giovani Busto Arsizio 29; Città di Messina 27; Cda Talmassons 25; Valsabbina Millenium Brescia 21; Tecnoteam Albese Como 15; Vtb Fcredil Bologna 11; Soverato 10; Nuvolì Altafratte Padova 4; Sirdeco Pescara 1.