Vtb, manca l’ultima pedina. Pinali vicina, sfuma Ronchi

Per Greta Pinali manca solo l’annuncio. Sfuma invece l’approdo in rossoblù di Sabina Ronchi. L’opposta mancina, classe 2007, sorella del capitano dell’Hokkaido in B maschile, ha optato per la Fatro Ozzano e per andare a giocare con continuità in B2 femminile: colpaccio della società del presidente Gambi, quindi, che dopo la promozione è al lavoro per costruire un roster all’altezza del campionato nazionale.

La Fcredil Bologna, invece, resta a caccia di un’ultima pedina: attaccante di palla alta, non necessariamente un’opposta. Sfumata Ronchi, il diesse Generali in accordo col coach hanno cambiato programma: sono arrivate le riconferme in banda di Bongiovanni, classe 2005, e Francesca De Paoli, classe 20006. Quest’ultima, è reduce da una stagione da comprimaria con ingressi al servizio, ma quest’anno il tecnico Ghiselli e la società sono convinte a regalarle un ruolo da protagonista. Ergo, con l’arrivo di Pinali (28) e le riconferme di Taiani, Bongiovanni e De Paoli, di fatto manca un schiacciatrice per chiudere il roster. Anche perché nel frattempo è arrivata la decisione su chi sarà chiamata ad andare a sostituire la ex capitana Rebecca Laporta, accasatasi a Trento: la dirigenza punterà sul settore giovanile, promossa Anita Minelli, classe 2007, nell’ultima stagione in Under 18. La dirigenza pescherà dal settore giovanile anche palleggiatrice di riserva e centrale. Al netto delle riconferme di Saccani al palleggio di Fucka e Neriotti al centro, la società saluterà la vice regista Malossi, che dovrebbe trasferirsi all’estero per motivi di studio, e pure la centrale Cavicchi, che dovrebbe accasarsi in B2 a Castel Maggiore per giocare con continuità. All’appello manca una banda, da capire se la società cercherà sul mercato anche un altra centrale, come già lo scorso anno quando a Fucka e Neriotti si aggiunse Pulliero, ora in A2 dopo una stagione che l’ha consacrata come giocatrice più forte del torneo in B1.

Bologna valuta e attende anche di capire se i giro i di B1 nella prossima stagione saranno sempre gli stessi o meno, per capire rapporti di forza ed equilibri della categoria, dato che Verona, con l’acquisto di Tellaroli, è salita di livello e Vicenza è tra le squadre che sai sono rinforzate di più e parte con l’obiettivo di tentare l’assalto: all’A3, però, perché con la rivoluzione dei campionati nella prossima stagione sarà inserita questa nuova categoria, che farà rimpiangere ulteriormente la rinuncia all’A2 di quest’estate.

Marcello Giordano