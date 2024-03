Vtb, oggi inizia la volata salvezza . Alberti: "Scordiamoci il passato"

Inizia il girone di ritorno della Pool Salvezza del campionato di A2 femminile di pallavolo e per la Fcredil Bologna parte la volata salvezza a tre con Melendugno e Olbia. Cinque giornate al termine della stagione e il sipario sul turno si aprirà questo pomeriggio, con le rossoblù di coach Alberti impegnate alle 17 al PalaMarani di Budrio contro Offanengo, capo classifica e ormai praticamente salva.

"Dobbiamo scordarci il passato e dimostrare di volerci prendere la rivincita sulle avversarie che all’andata si imposero 3-0". Dovranno essere le motivazioni a far la differenza con Bologna che dovrà dimostrare di volersi prendere la rivincita, ma pure di avere saputo trasformare nel giro di una settimana l’amarezza per il ko con Olbia in benzina per arrivare all’obiettivo salvezza. Il ko con le sarde (3-1 a domicilio), infatti è stato pesante: l’occasione di allungare in chiave salvezza si è trasformato nell’aggancio da parte della rivale con cui si gioca l’ultimo posto utile per rimanere in A2 e con cui si consumerà il confronto diretto all’ultima giornata, sull’isola. Parte una sorta di campionato nel campionato, perché di fatto le tre squadre sono alla pari, con Bologna che condivide il quintultimo posto che vale la salvezza con Olbia e Melendugno un punto sopra, atteso dal confronto casalingo con Soverato.

Olbia invece ospiterà Brescia (seconda in classifica), che come Offanengo ha ormai la salvezza in pugno. Offanengo era squadra costruita per l’alta classifica, ma qualcosa non ha funzionato. Qualcosa non ha funzionato neppure a Bologna, se è vero che dopo il ko dell’andata coach Zappaterra ha rassegnato le dimissioni dalla panchina rossoblù, con eredità poi raccolta da Alberti, direttore tecnico del club, incaricato di traghettare la squadra fino al termine della stagione e alla salvezza.

Il cammino si è complicato: serve un’impresa, una vittoria con Offanengo tutt’altro che scontata per rimettere la barra dritta, con la schiacciatrice Ristori Tomberli da recuperare dopo guai alla schiena che l’hanno costretta al cambio nell’ultimo turno.

Le altre gare: Sirdeco Volley Pescara-Pallavolo Cbl Costa Volpino, Narconon Volley Melendugno-Volley Soverato, Nuvolì Altafratte Padova-Orocash Picco Lecco, Volley Hermaea Olbia-Valsabbina Millenium Brescia. La classifica: Trasporti Bressan Offanengo 36; Valsabbina Millenium Brescia 35; Orocash Picco Lecco 30; Narconon Volley Melendugno 26; Vtb Fcredil Bologna, Volley Hermaea Olbia 25; Volley Soverato 19; Pallavolo Cbl Costa Volpino; Nuvolì Altafratte Padova 16; Sirdeco Volley Pescara 1.