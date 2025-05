Weekend decisivo per le squadre modenesi: Moma Anderlini e Volley Modena in azione

E’ un week end denso di avvenimenti, e di appuntamenti decisivi, quello che attende le squadre modenesi, senior come giovanili: nelle Finali Nazionali Under 16, in programma ad Agropoli (in provincia di Salerno), la Moma Anderlini centra la qualificazione tra le prime otto in Italia, e nei quarti per lo scudetto sfiderà questa mattina le venete del Torri Quartesolo, in una gara aperta a qualsiasi risultato.

Tra i senior c’è grande attesa per il doppio match di ritorno dei playoff di B maschile, e per la sfida d’andata del secondo turno dei playoff di B1 femminile, con il Volley Modena che sale fino a Volano (in provincia di Trento) per affrontare la locale Rothoblaas, che ha sorprendentemente eliminato al Golden set il più accreditato Garlasco. Nelle file delle biancorosse, anche loro seconde nel loro girone, milita tra le altre anche l’ex-modenese Carlotta Petruzziello, e sono squadra combattiva, molto giovane, con alcuni elementi di serie A come Bortoli e Monaco.

La sfida, che vale un posto nella finalissima per la promozione in A2, si deciderà poi mercoledì nella gara di ritorno alle Guarini: senza appello invece l’appuntamento di National Villa d’Oro questa sera alle 20 alle Marconi contro Camaiore, e di Stadium Mirandola, domani pomeriggio al PalaSimoncelli contro Santa Croce. I due compiti si presentano entrambi difficili, ma molto diversi: la National Villa d’Oro ha perso domenica scorsa 2-3 a Camaiore, ed oggi potrebbe passare il turno vincendo anche 3-2 ed il Golden set, oppure 3-0 o 3-1, e per quello che si è visto all’andata non sembra una impresa impossibile.

La Stadium (nella foto il libero Catellani), che all’andata ha perso 0-3, deve vincere 3-0 o 3-1, e poi vincere il Golden set per assicurarsi la promozione in A3, ma se i ragazzi di Bicego non dovessero riuscirci, avranno una seconda possibilità proprio contro la qualificata tra National e Camaiore.

Intanto, è tempo di spareggi anche nei Playoff di serie C femminile, dove il Corlo riceve Persiceto, di D femminile, con la sfida domani tra Limidi e Maranello, e di serie D maschile, dove le gare son ben tre.

r.c.