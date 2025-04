Weekend di volley: sfide cruciali per la salvezza nei campionati locali

Fine settimana frammentato per le varie formazioni locali impegnate nei rispettivi campionati di volley, a causa dell’odierni funerali del Papa. Domani alle 17.30 per la B2 femminile la Pallavolo I’Giglio di Castelfiorentino sarà a Marciano della Chiana dove, alla palestra comunale, incontrerà la IUS Pallavolo Arezzo. Le valdelsane sono reduci da una bella vittoria casalinga che ha consentito loro di piazzarsi al dodicesimo posto in classifica ed affrontare con una certa sicurezza le aretine, le quali sono invece ultime con soli 4 punti. Assicurarsi l’intera posta in palio, per le biancorosse significherebbe fare un altro importante passo verso la salvezza. Arbitreranno Pardo e Garoni.

In B1 femminile, invece, lunedì prossimo alle 21 la Montesport Montespertoli riceverà al Pala Alessandro di Baccaiano la VP Volley Canniccia di Lucca. Un match importante in chiave salvezza visto che le padrone di casa sono undicesime con 27 punti, appena una lunghezza sotto alle rivali. Vincere per le montespertolesi significherebbe quindi scavalcare Lucca e magari anche qualcuna delle altre squadre a quota 28. Insomma, sarà una delle partite più importanti del finale di campionato della Montesport, dove anche l’apporto del pubblico di casa sarà fondamentale. Arbitreranno Nampli ed Albergamo.

Martedì alle 21, poi, per la serie C femminile il Jolly Fucecchio sarà a Bagno a Ripoli, dove alla Palestra del Liceo Gobetti incontrerà l’Astra Chiusure Lampo. Una partita complicata dato che le fiorentine vorranno riscattare il recente ko di Empoli che gli è costato il sorpasso in vetta alla classifica della stessa Timenet. Le padrone di casa hanno 63 punti contro i 52 delle bianconere fucecchiesi, che nonostante le importanti assenze stanno però vivendo un buon momento di forma.

Sempre martedì alla stessa ora l’Ap Certaldo, penultima, sarà di scena a Colle di Val d’Elsa contro la Ge Pietro Larghi, team in una tranquilla posizione di centro classifica con i suoi 40 punti. In campo maschile, ancora martedì, per la terz’ultima partita del girone per la salvezza il Jolly volley Fucecchio è atteso alle 21.15 a Rufina dalla Polisportiva Remo Masi. Un vero e proprio scontro diretto con i bianconeri, terzi, che hanno sette punti di vantaggio. Una vittoria avvicinerebbe i fucecchiesi alla permanenza in Serie C.

Francesco De Cesaris