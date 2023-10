Yuasa ancora in trasferta. A Ortona cerca continuità

di Roberto Cruciani

Seconda trasferta consecutiva per la Yuasa Battery Grottazzolina che sarà di scena oggi alle 18 in terra abruzzese per affrontare Ortona nella terza giornata di andata del campionato di serie A2 Credem Banca. Dopo il successo al tie-break a Reggio Emilia, antenne belle dritte per la Yuasa anche da Ortona, squadra assolutamente insidiosa come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi. "Domenica scorsa sicuramente è stata una partita in cui siamo stati un po’ altalenanti – conferma –. Abbiamo alternato due set in cui abbiamo giocato veramente bene mettendo grandissima pressione a Reggio Emilia, ad altri momenti in cui non siamo riusciti ad essere concreti. E come sarà sempre quest’anno, abbiamo trovato una squadra pronta a raccogliere ciò che lasciavamo per strada. Da un lato abbiamo perso qualche occasione per portarla a casa prima, dall’altro i ragazzi devono comunque essere orgogliosi di aver vinto perché nel quinto eravamo sotto e non era facile reagire lontano da casa". E ora al via anche un mini ciclo terribile con tre gare in sette giorni e di queste una sola in casa. "Tre partite in sette giorni sono una cosa un po’ complicata da gestire dal punto di vista delle energie, soprattutto perché c’è pochissimo tempo per allenarsi. Le affronteremo pensando a un match alla volta, cercando di recuperare più energie fisiche e mentali possibili per arrivare poi pronti a quella successiva". Oggi Ortona, domenica la lunghissima trasferta di Castellana Grotte. Ma nel mezzo poco riposo visto che il primo novembre al Pala Grotta arriva il Porto Viro: l’ambiente si prospetta ancora pieno e traboccante d’entusiasmo. Ma per ora cuore e testa puntati solo sulla Sieco Service Ortona reduce dal primo punto nella trasferta di Porto Viro, e con un roster di atleti decisamente esperti come Bertoli, Marshall, Patriarca, Cantagalli, Del Vecchio a disposizione di coach Lanci, con in regia il giovane scuola Padova Ferrato: abruzzesi che cercano il primo pieno stagionale. Co sarà un clima molto caldo come sa bene Michele Fedrizzi. "Veniamo da due vittorie – le parole dello schiacciatore trentino –. Siamo molto carichi, c’è entusiasmo e ci auguriamo di avere anche noi un buon seguito di tifosi in trasferta ad Ortona. Il loro apporto e calore è stato straordinario al debutto interno e speriamo ci sia ancora e ci spinga nelle prossime partite". Ma i grottesi non saranno soli perché un nutrito numero di supporters saranno presenti in Abruzzo mentre per tutti gli altri, come sempre, la possibilità di seguire la gara in diretta gratuita sul canale tematico VBTV di Volleyball World. Incontro assegnato ai fischietti Giuseppe De Simeis di Lecce e Maurizio Merli di Terni.