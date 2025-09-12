Yuasa Battery. ’A cena con i campioni’, un weekend di eventi

Dopo una lunga serie di incontri con il territorio e con tanti contatti in giro per il fermano, per la Yuasa Battery è tempo di vivere un grande fine settimana a casa sua ovvero a Grottazzolina. Un fine settimana all’insegna dello sport, della passione e della pallavolo quello in programma domani e domenica infatti con la cittadina che si prepara ad accogliere una due-giorni ricca di eventi molto importanti. Una serie di appuntamenti realizzati grazie alla collaborazione sempre proficua tra il Comune, la Pro Loco e la M&G Scuola Pallavolo, per festeggiare l’inizio della seconda storica stagione in Superlega. Evento che prende il nome di "A cena con i Campioni", e che promette emozioni e momenti di condivisione tra tifosi, appassionati e i protagonisti del campo. Il cuore della manifestazione sarà Piazza Marconi nella quale saranno presenti stand gastronomici, musica, talk show, presentazioni ufficiali e la possibilità di sottoscrivere gli abbonamenti per la stagione 2025-26. Via domani alle 19 con l’apertura dello stand gastronomico: occasione unica per cenare fianco a fianco con i beniamini della Yuasa Battery. Poi, dalle ore 21,30, via alla presentazione ufficiale della formazione di Superlega e della seconda squadra militante in Serie B nazionale e a guidare la serata saranno Claudio Marcaccio e Fabio Paci. Quella di domenica sarà una serata dedicata i più giovani con l’Open Day a partire dalle 16,30 in cui i bambini dai cinque anni in su potranno scendere in campo, partecipare a tornei giovanili e incontrare da vicino i campioni della Superlega. Poi dalle 19 saranno aperti gli stands gastronomici per una serata che si chiuderà dalle ore 21 con un talk show moderato da Riccardo Minnucci, che vedrà sul palco il sindaco Alberto Antognozzi, il coach Massimiliano Ortenzi e i giocatori della prima squadra. Due serate che saranno un grande momento di festa, caratterizzato anche da musica ed intrattenimento con Grottazzolina che si prepara così a vivere da protagonista la sua seconda avventura nella massima serie del volley italiano, con il calore del pubblico e la voglia di continuare a sognare. Ma il weekend avrà un gustoso antipasto questa sera con l’Open Day a Pedaso a partire dalle ore 21,15 con i campi allestiti presso il parco Comunale ’Platano Verde’.

Roberto Cruciani