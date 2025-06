Yuasa Battery annuncia l'arrivo di Lazar Koprivica, nuovo schiacciatore serbo

È stata una domenica di annunci in casa Yuasa Battery che comunica l’arrivo del quarto schiacciatore in rosa, completando di fatto il reparto "posto 4" del proprio roster. Ecco Lazar Koprivica, esperto schiacciatore serbo classe 1991, autentico specialista dei fondamentali di seconda linea nonostante i due metri di altezza che completa il ruolo insieme a Fedrizzi, Tatarov e Magalini.

"Quando sono stato contattato dal club – sottolinea lo schiacciatore neo grottese – ero molto emozionato, non è per me la prima esperienza in Italia, ma sono davvero felice di poter tornare a misurarmi con i migliori giocatori del mondo e nel miglior campionato del mondo. Con Dusan Petkovic siamo legati da una sincera amicizia, per cui ci seguiamo a vicenda nelle rispettive stagioni. Così ho avuto modo di scoprire un po’ l’incredibile storia sportiva di Grottazzolina, credo unica e difficilmente replicabile. Farò del mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere i nostri obiettivi in questa stagione".

Curriculum importante per lui cresciuto nella cantera della Stella Rossa di Belgrado dove esordisce in prima squadra per poi passare al Rennes, da lì inizia il suo girovagare per l’Europa: Romania, Grecia e nel 2017 arriva l’Italia con Padova. Il ritorno in patria, in top club serbi come il Partizan e la Stella Rossa e poi di nuovo in Francia a nizza prima della chiamata Yuasa. Inoltre da segnalare tutta la trafila giovanile e poi il passaggio in Nazionale maggiore della Serbia.

"A Grotta inizialmente verrò da solo, ma dopo qualche settimana arriveranno anche mia moglie e mio figlio. Il mio punto di forza è la ricezione, fondamentale che mi consente di ricoprire diverse posizioni, come accaduto nelle mie ultime squadre. Di sicuro sono un atleta che punta molto sullo spirito di squadra, da questo punto di vista sento di poter dare tanto al gruppo di cui entrerò a far parte. Mi aspetto un campionato molto competitivo, dal momento in cui ho firmato con la Yuasa ho iniziato a prendere informazioni sugli altri roster in costruzione e devo dire che è incredibile come la Superlega italiana riesca ogni anno ad incrementare il proprio livello. Non sarà facile ottenere la salvezza in un contesto simile, non lo è mai stato in questo campionato. Posso però promettere ai tifosi che lotteremo ad ogni punto contro tutti, e che il loro supporto sarà molto importante per la riuscita dei nostri piani".

Il classico uomo squadra, pronto ad aggiustare le fasi delicate dei set.