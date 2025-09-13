Yuasa Battery. Due giorni di festa coi campioni del paese

Dopo l’ennesimo Open Day di successo andato in scena ieri sera a Pedaso la Yuasa Battery Grottazzolina è pronta a vivere due giorni intensi proprio a Grottazzolina. Stasera dalle 19 la presentazione ufficiale in Piazza Marconi della formazione di coach Massimiliano Ortenza della Serie B affidata a Michele Delvecchio mentre nella giornata di domani Open Daay al pomeriggio e in serata oltre agli stand gastronomici (sempre curati dalla Pro Loco) anche un talk show con atleti coach Ortenzi e il primo cittadino Alberto Antognozzi.

Proprio lui ha raccontato le sue emozioni per questa nuova avventura in Superlega. "Ci stiamo preparando con grande entusiasmo – sottolinea Antognozzi – e con il desiderio della città di vivere questi due giorni bellissimi che ci permetteranno di conoscere la squadra e soprattutto i nuovi arrivati. E’ entusiasmante vivere un momento insieme con il gruppo, soprattutto far sentire loro la vicinanza, la passione e il supporto da parte di tutti noi verso questa realtà che sta portando il nome di Grottazzolina, ma in generale di un intero territorio, in tutta Italia. Per questo sono convinto che ci saranno anche tanti tifosi provenienti anche dai paesi vicini perché questa realtà rappresenta effettivamente tutta una provincia".

A Porto San Giorgio la Superlega e a Grottazzolina la Serie B: un territorio che vive di grande volley. "Il fatto di giocare Porto San Giorgio non ha influito in alcun modo sul paese. La squadra ha nel suo cuore e nella sua anima Grottazzolina, una passione che dura da oltre cinquant’anni e che ha coinvolto ben tre generazioni di grottesi. Qui la pallavolo è qualcosa di viscerale e che è impossibile a mio avviso scalfire. Quest’anno siamo inoltre felici di avere al PalaGrotta la squadra della serie B Maschile chiamata ad affrontare un campionato di respiro nazionale e la soddisfazione è ulteriore per il fatto stesso che in squadra ci sono diversi ragazzi del territorio. Oltre alla Superlega c’è molto altro, quindi, in particolare un settore giovanile che è un autentico fiore all’occhiello per Grottazzolina per l’intera zona".

Pochi i dubbi sulla gara indimenticabile della Yuasa. "La trasferta di Siena, il giorno della promozione in Superlega, resterà nei cuori grottesi per tanto tempo".