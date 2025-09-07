Yuasa Battery. Gara di barca a vela e palleggi con i tifosi

Si conferma ancora una volta il ruolo di testimonial della Yuasa Battery. Ieri, una delegazione della squadra ha preso parte all’ultima tappa del Campionato Internazionale di vela Hansa 303 del Medio Adriatico, a Porto San Giorgio. Per la Yuasa presenti Marco Falaschi e Riccardo Vecchi, insieme al dirigente Claudio Bonini, portando un sincero messaggio di vicinanza e condivisione verso l’iniziativa organizzata dall’associazione Liberi nel Vento, presieduta da Daniele Malavolta. Onori di casa al sindaco di Porto San Giorgio Valerio Vesprini, che ha sottolineato l’importanza di momenti come questi per la promozione del territorio e per la costruzione di una comunità sportiva realmente inclusiva. Una iniziativa che ha avuto la Federazione Italiana Vela e con la Lega Navale Italiana, a testimonianza del valore riconosciuto al progetto anche a livello nazionale. Non un gesto isolato, la partecipazione ad un evento di vela paralimpica per la Yuasa, ma rientra in una visione più ampia che vede la società sportiva sempre più coinvolta nel tessuto sociale locale. A ribadirlo è stato proprio Claudio Bonini: "M&G Scuola Pallavolo sarà sempre in prima linea quando si parla di sport e inclusione. In questo caso abbiamo ricevuto tanto calore e al tempo stesso abbiamo portato il nostro sostegno a una delle tante attività che Liberi nel Vento organizza a vari livelli con ottimi risultati. Il nostro impegno non si ferma al campo da gioco, vogliamo essere parte attiva della vita del territorio e dei progetti che generano valore sociale". Oggi doppio appuntamento promozionale per la M&G che sarà presente sia alla Festa dello Sport a Porto San Giorgio sia al Villaggio dello Sport a Piane di Falerone, eventi pensati per promuovere la pratica sportiva a tutti i livelli, con un occhio di riguardo verso le nuove generazioni. Dalle ore 16, in entrambe le manifestazioni, ci saranno aree di gioco dedicate dove i più piccoli potranno cimentarsi nei fondamentali della pallavolo, palleggiare con gli atleti della Superlega e vivere da vicino l’entusiasmo di una grande squadra del panorama nazionale. Oltre a questo sarà possibile ricevere info sui corsi annuali della M&G Scuola Pallavolo e per sottoscrivere gli abbonamenti annuali alle gare interne della Yuasa Battery.