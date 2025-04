Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione casalinga con sconfitta contro Milano

Si è chiusa con un 3-0 al passivo la stagione casalinga della Yuasa Battery Grottazzolina al PalaSavelli, nella seconda sfida consecutiva interna in questi Playoff Challenge. Milano ha tenuto un ritmo troppo alto, soprattutto in attacco, per una Yuasa ancora un a volta incerottata ma che ha provato a reggere sotto il profilo mentale, rischiando anche di allungare la serie al quarto set, in un terzo parziale decisamente molto equilibrato. Chiara la lettura data nel post gara da coach Massimiliano Ortenzi. "Siamo mancati un po’ in attacco contro Milano – ha sottolineato proprio coach Ortenzi - abbiamo fatto fatica soprattutto nei primi due set quando la palla si allontanava da rete mentre Milano ha attaccato con numeri importanti. Nel secondo parziale abbiamo avuto qualche chance da gestire meglio su palla alta e abbiamo mancato dei break point. Quando siamo arrivati al punto a punto è mancato quella spinta e quel dettaglio capace di far girare i set dalla tua parte". Una gara senza dubbio molto complicata anche per le indubbie difficoltà a livello fisico con alcuni elementi che hanno stretto i denti. Ma la stagione va analizzata ovviamente nel suo complesso e l’applauso finale del pubblico ha sottolineato il grande apprezzamento di un ambiente per una stagione incredibilmente positiva. "Oggi c’erano tante difficoltà come ad esempio Dusan che non era affatto in buone condizioni ma ha comunque giocato e lo ringrazio per questo ma anche la sconfitta nulla toglie a questi ragazzi. Hanno tenuto duro sempre quando nessuno avrebbe scommesso su di loro, hanno resistito nelle difficoltà, quando avevano tutti contro e quindi si meritano solo grandi applausi. Chiudere con un successo in casa o andare in semifinale sarebbe stato bellissimo. Ma dobbiamo considerare che questa squadra ha fatto qualcosa di straordinario: non deve rimanere negli occhi la sconfitta di stasera ma un percorso che è stato meraviglioso. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito e mi auguro che saranno in tantissimi anche la prossima stagione". Intanto la squadra domenica sarà impegnata nell’ultima uscita ufficiale della stagione a Modena, atto conclusivo di un’annata che resterà impressa nelle menti e nei cuori di tutti.