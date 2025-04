Yuasa Battery Grottazzolina chiude la stagione con sconfitta a Modena

Si chiude una stagione incredibile per la Yuasa Battery Grottazzolina con una sconfitta a Modena, proprio dove arrivò il primo ko in trasferta di un girone di andata complicato, fatto di sole sconfitte.

Il ritorno fu diametralmente opposto, con una Yuasa a spingere come pazzi per agguantare una straordinaria salvezza, con la ciliegina sulla torta di questi Playoff Challenge nei quali è arrivata una sola vittoria in casa contro Verona.

A raccontare le emozioni di questo ultimo giorno di scuola per la Yuasa ci ha pensato il regista croato Tsimafei Zhukouski che analizza nel complesso un’annata decisamente indimenticabile: per lui ultima gara con la Yuasa: "Veramente questa stagione abbiamo vissuto di tutto, dal toccare il fondo fino a stare in alto. Un’annata incredibile, siamo riusciti a salvarci e non è stato facile dopo 11 sconfitte di fila ma tutti insieme non abbiamo mai mollato. Questa è stata la chiave della stagione della Yuasa Battery: essere sempe e comunque squadra anche nei momenti difficili. Grazie a tutta la squadra, allo staff e ai ragazzi, auguro a loro e a tutto l’ambiente tutto il meglio possibile per il futuro".

Per Modena ecco Giovanni Sanguinetti che esulta per la prestazione personale ma anche e soprattutto per un primo posto nel girone che spiana la strada dei canarini i quali ora aspettano solo di conoscere l’avversario da affrontare in casa nella semifinale il 3 maggio con eventuale finalissima sempre in casa il 10 maggio: "In questo periodo di rientro dall’infortunio sto cercando di dare il massimo del contributo alla squadra, sono contento di averlo fatto oggi quando sono entrato. Siamo contenti di aver raggiunto il primo posto nel girone che era un obiettivo, stiamo dimostrando di essere concentrati in questo finale di stagione e vogliamo riportare Modena a giocare una competizione europea."

r. c.